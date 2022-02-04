CHP İzmir’de kayyum dönemi sona eriyor

CHP İzmir'de İl Başkanı Deniz Yücel'in ilçe başkanlıklarına atadığı 'kayyumlar'ın yerine gelecek isimler yapılacak kongrelerle belirlenecek. Kınık, Torbalı, Tire ve Bayraklı'da kongre heyecanı başlarken, adaylar da başkanlık yarışı için kolları sıvadı. Kongre süreci 20 Şubat'ta Kınık'ta başlayacak. Bayraklı'da 27 Şubat'ta yapılacak kongre için mevcut İlçe Başkanı Necati Şahin ve Samed Tekin kongre için adaylığını açıkladı. Mehmet Çetinkaya'nın tek aday olarak çıkacağı öğrenildi.

6 Mart'ta kongre gerçekleştirilecek Tire'de de, mevcut başkan Şenol Sardoğan kongrenin ilk adayı. Görevden alınan eski İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ın ise Sardoğan'ın karşısına aday çıkartmak için çalışmalar yürüttüğü, 2 tarafın da sessizliğini koruduğu kaydedildi. Torbalı'da ise 13 Mart'ta gerçekleşecek kongrenin en güçlü adayının mevcut başkan Övünç Demir olduğu aktarıldı. CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın İl Başkanlığına 'Mart'ın ortasında kongreler bitmiş olsun' talimatı verdiği de kaydedildi.