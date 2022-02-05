Buca’da kanlı gece

MÜZİSYENE SOKAKTA PUSU KURDULAR

Buca'nın Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan ve eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Şener Esen (42) önceki gece saat 03.00 sıralarında işten evine dönerken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna dört kurşun isabet eden Şener Esen, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 155 polis imdat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Esen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Müzisyen Şener Esen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis Şener Esen'in cinayetle ilgili geniş çapta soruşturma başlatırken çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve telefon kayıtları incelemeye alındı. Esen'in kendisi gibi müzisyen olan M.B'nin erkek arkadaşı M.A. tarafından kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldürüldüğü iddia edildi.

ÖLMEDEN ÖNCE KATİLİNİ TEŞHİS ETTİ

Yine Buca'da kendisini terk eden eşiyle barışmak için gittiği evin kapısı açılmayınca, sokakta karısına hakaretler eden Hasan Erdoğan Kesici (25) kendisini uyaran mahalle sakini gençler tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Kesici, polisin telefondan gösterdiği fotoğraflardan kendisini bıçaklayan genci teşhis etti. Kesici hastanede kurtarılamadı. Olay, önceki gece Buca Ufuk Mahallesi 913/1 sokakta meydana geldi. Hasan Erdoğan Kesici iddiaya göre bir yakınının evinde olan eşine sokaktan bağırarak hakaretler savurmaya başladı.

O sırada sokakta bulunan gençler, Hasan Erdoğan Kesici'ye bağırmaması yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada Kesici, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdoğan Kesici, polislerin telefondan gösterdiği fotoğraflardan kendisini bıçaklayan Ahmet Deder'i (23) teşhis etti. Kesici hastanede yaşamını yitirirken arkadaşları Kerem Songür ve Mahmut Can Temizer ile birlikte gözaltına alınan Deder, Kesici'nin bıçağın üzerine atladığı için öldüğünü iddia etti.

FATİH ŞENDİL