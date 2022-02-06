İzmir Büyükşehir’de 3 bin 672 memurun maaş farkı yatmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilk daha yaşandı. Belediyede görev yapan 3 bin 672 devlet memuruna Ocak ayından kalan 14 günlük zam farkları ve ayrıca yüzde 2.5'luk ek zam farkları yatırılmadı. Büyükşehir Belediyesi'nde şirket işçilerine yapılan ödemelerde son dönemde sıkıntılar yaşanıyordu. Devletin Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği paradan devlet memuru statüsündekilerin maaş farklarının yatırılmaması ise, büyük bir şok yaşanmasına neden oldu.

BÜYÜK BİR SKANDAL

Sayıştay'ın 2020 yılına ait İzmir Büyükşehir Belediyesi denetim raporuna göre kurum bünyesinde 3 bin 672 memur bulunuyor. Memurlar bugünlerde yıllardır hiç görmedikleri bir uygulama ile karşılaştı. Memurların geçtiğimiz aydan kalan 14 günlük maaş farkları ile ayrıca yapılan yüzde 2.5'luk ek zam farkları günlerdir ödenmedi. Belediye koridorları bu krizle çalkalanırken memurlara maaş farklarının ödenmemesi skandal olarak değerlendirildi. Ödenmeyen paranın nerede kullanıldığı merak edilirken memurlar arasında gelen paranın 14 Şubat'ta CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla yapılacak Buca Metro temel atma töreni için harcandığı konuşulmaya başlandı. Memurlar, "Paramıza adeta el konuldu. Demek ki ileride daha büyük sıkıntılar yaşayacağız gibi gözüküyor" dedi.

SENDİKA ELİ BOŞ DÖNDÜ

Belediye ile maaş farklarının ödenmesi konusunu görüşen Tüm Yerel Sen İzmir 3. Nolu Şube yetkilileri elleri boş dönünce memurlara mesaj gönderdi. Sendika yönetiminin üyelerine gönderdiği mesajda "Değerli emekçilerimiz belediyemiz iradesi ile memur maaş farklarının ödenmesi hususunda yaptığımız görüşmelerde maaş farkları ile ilgili ödeme programının hazırlanmakta olduğu ve en kısa süre içerisinde çalışmaların neticelendirilerek maaş farklarının hesaplarınıza yatırılacağı bilgisi alınmıştır" denildi.

'GENEL OLARAK BİR EKONOMİK SIKINTI VAR'

YENİ Asır'ın görüştüğü üst düzey bir belediye yetkilisi, paraların neden yatırılmadığı sorusuna "Hesaplamayla ilgili bir çalışma var devam ediyor. Bir sıkıntı yok ama programlıyoruz. En geç 15'inde yatıracağız" yanıtını verdi. Yetkili, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Gelen paranın o temel atma töreni için harcandığı söyleniyor. Memurlar arasında bu konuşuluyor. Doğru mu?" şeklindeki soruya ise, "Belediye o işe şu an hiç para harcamadı, rahat olsunlar. Ama genel olarak bir ekonomik sıkıntı var zaten biliyorsunuz" diye cevap verdi.

ERHAN GÜLENÇ