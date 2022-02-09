İtfaiye eri, kök hücresiyle bir çocuğa umut oldu

İzmir'de üç yıl önce lösemi teşhisi konulan Öykü Arin için kök hücre bağışı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ali Sinan Batmaz'ın kök hücresi, lösemi tedavisi gören başka bir çocukla eşleşti. Batmaz, adını bile bilmediği ilik nakli bekleyen çocuğun hayata tutunmasına vesile olacağı için heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Siz de donör olun, hayat kurtarın" diye konuştu.

'YÜZDE YÜZ UYUMLU'

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan itfaiye eri Ali Sinan Batmaz, lösemi tedavisi gören bir çocuğa umut olacak. Yaklaşık üç yıl önce "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasında bağışçı olan Batmaz'ın iliğinin, ilik nakli bekleyen bir çocukla yüzde yüz uyumlu olduğu tespit edildi. Batmaz, eşleşme bilgisinin kendisine Kızılay tarafından iletildiğini söyleyerek, "Bir çocuğun iyileşmesine umut olmak tarif edilemez bir duygu. İlk arandığımda gözlerim doldu, çok mutlu oldum. İnsanlara faydalı olabilmek adına çalışıyorum. Şimdi de bir insanın hayatına anlam katabilmek, hayatımı anlamlandırmak beni çok mutlu etti" dedi.

Herkese kök hücre bağışçısı olma çağrısı yapan Batmaz, "Korona virüs salgını nedeniyle insanlar kan ve kök hücre bağışı yapma konusunda tereddüt yaşıyor. Salgın kök hücre bağışçısı olmamızı engellememeli. Hala birileri adına umut olma şansımız var" dedi