Koç ailesine cinsel taciz soku

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir villada düzenlenen yılbaşı gecesi partisinde, iddiaya göre, Koç Holding'de uzun yıllar yöneticilik yapan iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç'ın torunu C.A.K. ve İstanbullu iş insanının torunu olduğu belirtilen T.K.S., 14 yaşındaki J.K.'ye cinsel istismar ve cinsel tacizde bulundu. Olaydan sonra gözaltına alınan T.K.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, adresinde yapılan aramada bulunamayan C.A.K.'nin Amerika'ya gittiği tespit edildi. C.A.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Geçen yılbaşı akşamı Çeşme Alaçatı Mahallesi'nde yaşları 14 ile 17 arasında değişen gençler, yılbaşı partisi için bir villada toplandı. Grupta Can Kıraç'ın 17 yaşındaki torunu C.A.K. ve T.K.S. de bulunuyordu. İddiaya göre, Almanya'dan ailesiyle Çeşme'ye tatile gelen J.K. 15 yaşındaki T.K.S. tarafından cinsel tacize, C.A.K. tarafından ise cinsel istismara uğradı. Gece 02.00 sıralarında J.K., babası E.K. tarafından partinin yapıldığı villadan alınıp eve götürüldü.

ANNESİ ŞÜPHELENDİ

Eve gelen J.K. alkolün de etkisiyle kusarken, iddiaya göre kızının hareketlerinden şüphelenen anne C.K., kızıyla konuştu ve istismarı öğrendi. Bunun üzerine baba E.K. polise giderek şikayetçi oldu. J.K.'nin 1 Ocak'ta Çocuk İzleme Merkezi'nde ifade vermesinin ardından T.K.S. ve C.A.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce Çeşme'de yakalanan T.K.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SABAH ERKENDEN GİTMİŞ

İstanbul'a gittiği belirlenen C.A.K.'nin yakalanması için Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün saat 18.00 sıralarında İstanbul'a yazı yazıldı. Evine giden ekiplere C.A.K'nin sinemada olduğu söylenirken, telefonlarının da kapalı olduğu tespit edildi. C.A.K.'ye ulaşamayan ekipler, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen yurt dışına çıkış yasağı bulunmayan C.A.K.'nin, 2 Ocak sabahı erken saatlerde İstanbul Havaalanı'ndan ABD'ye gittiğini belirledi.