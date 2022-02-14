Kaçak sigaralar eski okulda ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda eski bir okul binasının spor salonunda saklanan 1 milyon 472 bin kaçak sigara ile 12 milyon 100 bin makaron yakalandı. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan "Tütün Özel Ekibi" koordinasyonunda, Torbalı'da bir minibüste yaptığı aramada koliler içerisinde sigara ve makaron buldu. Torbalı'da kaçakçılar tarafından depo olarak kullanıldığı belirlenen eski bir özel okulun spor salonuna da baskın düzenlendi. Operasyonda toplam 1 milyon 472 bin kaçak sigara ile 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hasabından kaçak sigaraların ele geçirildiği bilgisini paylaştı.