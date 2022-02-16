Tarihi kaleye rant perdesi

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçede görenleri isyan ettiren bir icraata imza attı. Çeşme Meydan Düzenleme Projesi kapsamında geçtiğimiz sezon boyunca ilçe merkezinde inşaat yapan Oran, şimdi de projenin ikinci etabı olarak Tarihi Çeşme Kalesi ve birçok tescilli yapının olduğu bölgeye 4 betonarme büfe inşasına başladı.

Kiraya verilmek amacıyla yaptırılan büfelerin inşası sürerken, bunların tarihi kalenin görüntüsünü bozacak olması ilçe halkını isyan ettirdi. Çeşme Müze Müdürlüğü de büfelerle ilgili itirazda bulundu. Büfelere karşı ilçede 'imza kampanyası' başlatılarak projeye onay verdiği belirtilen İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan bu kararını gözden geçirmesi talep edildi.

DİLEKÇEDE ÇARPICI İFADELER

Ünlü sinema sanatçısı Salih Güney'in de aralarında yer aldığı Çeşmelilerin başlattığı imza kampanyası kısa sürede hızla büyüyor. İmza kampanyasının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne hitaben kaleme alınan dilekçe bölümünde çarpıcı ifadelere yer verildi.

İVEDİLİKLE DURDURULMALI

Hazırlanan dilekçede, "Betonarme olarak yapılan bu dört büfenin, başta birinci derecede anıtsal yapı olan Çeşme Kalesi'nin, alanda yer alan tescilli yapıların ve 500 yıllık caminin görüntüsünde, 'telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara' neden olabileceği düşünülmektedir. Çeşme Kalesi'nin ve meydanda yer alan tescilli yapıların görüntüsünü bozacak nitelikte olan betonarme yapılara ilişkin projelerin ivedilikle durdurulmasının sağlanması, korumacılık adına kabul edilir nitelikte olmayan Koruma Kurulu'nun bu kararının yeniden gözden geçirilmesi için gereğini saygılarımızla arz ederiz" denildi.

DAHA ÖNCE DE ELINE YÜZÜNE BULASTIRDI

CHP'Lİ Başkan Ekrem Oran yönetimindeki Çeşme Belediyesi, geçtiğimiz turizm sezonunun ilk döneminde Çeşme Meydan Projesi'nin ilk etabının inşaatını başlatmış ve sonrasında eline yüzüne bulaştırmıştı. 1.3 milyon liraya Elisa Mühendislik firmasına yaptırılan ilk etap meydan düzenlemesi ilan edildiği gibi 17 Temmuz'da bitirilemedi ve inşaat bütün turizm sezonu boyunca sürdü. Okulların açılmasıyla turizm sezonu sona eren Çeşme'de meydan ancak sezon bittikten sonra tamamlandı. Üstelik burasının açılışı da CHP'nin en üst düzey ismi olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptırıldı. O dönem buna tepki gösteren vatandaşlar bu duruma, "İlçeye gelen Kılıçdaroğlu'na açtıracak bir tek bu meydanı bulabildiler. Tüm yaz sezonunda şantiye halinde olan meydandaki iş bir türlü bitirilemedi. Şimdi de çok büyük bir icraat yapmışlar gibi Kılıçdaroğlu'na açtırıyorlar. Hizmet bu şekilde olmaz" diye konuşmuştu.

SALİH GÜNEY: ORAN'IN KÜLTÜR SEVİYESİ ÇOK DÜSÜK

YEŞİLÇAM'IN ünlü isimlerinden Salih Güney, konuyla ilgili Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Ekrem Oran'ın kültür seviyesinin çok düşük olduğunun bu projeyle ortaya çıktığını ifade eden Güney, "Akıl alacak gibi değil. 500 yıllık bir tarihin önüne betonarme 4 büfe kuruyor. Yani inanılmayacak bir alanı kazdı. Büfe koyacak o kadar yer varken getirip de o kalenin, tarihi dokunun üzerine o büfeyi koyması çok çirkin, itici... Afedersiniz, bunu yapan belediye başkanının kültür seviyesinin ne kadar düşük olduğunu gösteren bir tablo ile karşı karşıyayız. Birisi veya o projeyi yürüten mühendis çıksa ve 'Ben buraya büfe koyacağım' dese o belediye başkanının hayır demesi lazım. İnanılmayacak derecede kültür seviyesi düşük bir belediye başkanı ile karşı karşıyayız" dedi.

O BÜFELERİ YIKACAĞIZ

ÇEŞME'DE arka sokakların pislik içinde olduğunu ifade eden Güney, şöyle devam etti: "Esnaf o kadar masa ve sandalye koymuş ki, kaldırımlarda yürünmüyor. Bir kadın, o kaldırımlarda çocuk arabasını itemez. Yapılacak o kadar çok iş varken kalkıp da o büfeleri oraya koyması kabul edilemez. Yıkım kararını aldıracağız. Her yere başvurumuzu yaptık. Zaten onlar da bunu görünce şaşıracaklardır, buna kurul nasıl müsaade etmiş diyeceklerdir. Yıkarız efendim orayı yıkarız, hiç sorun değil. Çeşme halkı isyanlarda. Kabul edemiyoruz."

ERHAN GÜLENÇ