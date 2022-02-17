Bay Kemal’in ikiyüzlülüğü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir bir ortaya çıkan iki farklı yüzü artık "pes" dedirtti. Daha önce "Millet aç" edebiyatı yaptığı videoyu İstanbul'da geceliği 100 bin lira olan Boğaz manzaralı otel odasında çekip yayınladığı deşifre olan Kılıçdaroğlu'nun şimdi de geçtiğimiz pazartesi günü Buca Metrosu temel atma töreni için İzmir'e özel uçakla gelip gittiği ortaya çıktı.

İZMİR HİZMET BEKLİYOR

KILIÇDAROĞLU'NUN daha önce de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından düzenlenen ve 1 milyon liradan fazla masraf yapılarak mavi kuyruklu karides yenilen Kültür Zirvesi gala gecesinde ağırlandığı da hafızalarda canlandı. Kılıçdaroğlu, İzmir'de Buca Metrosu temel atma töreninde Büyükşehir'in ihaleyi 529 milyon lira daha yüksek teklif veren firmaya vermesiyle ilgili de tek kelime edememesi dikkat çekmişti. Bir yanda bu sefa sürülürken İzmir'in sorunlarının bir türlü çözülememesi dikkat çekiyor. Bütün İzmirliler köstebek yuvasına dönen yollara isyan ederken, ulaşım, Körfez kirliliği gibi sorunların önüne geçilemiyor. Bunun yanında Başkan Soyer'in müsriflik ve savurganlığı da İzmirlilerin tepkisini çekiyor. Durum böyleyken hükümeti sık sık 'lüks harcamalar' yaptığı iddiasıyla eleştirmeye çalışan bir isim olan Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz Pazartesi günü Ankara'dan İzmir'e özel jetle gelip döndüğü ortaya çıktı.

BÜYÜK ÇELİŞKİ DOĞURDU

KEMAL Kılıçdaroğlu, İzmir'den Ankara'ya döndüğü gece eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekilen fotoğrafını Twitter'dan "Bugün İzmir tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik" ifadeleriyle paylaşmıştı. İktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait tüm uçakları satacaklarını anlatarak seçmenden oy isteyen Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları, söyledikleriyle büyük çelişki doğurdu.

EN UCUZU 116 BİN LİRA

YENİ Asır, İzmir-Ankara arasında geliş dönüş özel jet fiyatlarını araştırdı. En eski model ve en eski uçağın fiyatı bile 7 bin 7 bin 500 Euro'dan başlıyor. Bu da Türk Lirası ile 116 bir lira civarına tekabül ediyor. Bu en kötüsü. Ancak, lüks, uçak tipi ve yaşı iyileştikçe uçuş fiyatları 10 bin Euro ve seçtiğiniz lükse göre çok daha yüksek fiyatlara geliyor.

Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda "Millet aç" edebiyatı yaptığı videoyu da geceliği 100 bin lira olan Boğaz manzaralı otel odasında çektiği ortaya çıkmıştı.

■ ERHAN GÜLENÇ