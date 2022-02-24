Soyer’in torpilli hocasından pişkin savunma

Paris'te bir üniversitede öğretim üyeliği yapan ve yılın büyük bölümünü bu kentte geçiren ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Grand Plaza A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak maaş almayı da sürdüren KHK'lı profesör Ayşen Uysal'dan bu konu ile ilgili hakkında çıkan haberlere 'pişkin' bir savunma geldi.

Torpilli profesörün avukatı Arif Ali Cangı, yaptığı açıklamada, uzmanlık alanı siyaset olan Uysal'ın yiyecek-içecek sektöründeki Grand Plaza'daki görevini yüz yüze olmasa da eksiksiz yerine getirdiğini iddia etti.

Cangı, "Müvekkilimizin Grand Plaza Yönetim Kurulu üyeliği yüz yüze yapılması gereken bir görev değildir. Kaldı ki müvekkilimiz sürekli olarak yurt dışında değil, diğer yandan pandemi nedeniyle uzunca süredir yüz yüze toplantı yapılmadığı herkesin malumudur. Müvekkilimiz yurt içinde ya da yurt dışında olduğu süre içinde, söz konusu görevini eksiksiz yerine getiren bir yönetim kurulu üyesidir" ifadelerini kullandı.

YENİ ASIR GÜNDEME GETİRDİ

Bu arada Uysal'ın belediyede başka projelerde de yer aldığı ortaya çıktı. Cangı, "Uysal'ın ayrıca belediye bünyesinde halen yürütmekte olduğu başka projeler de vardır" dedi.

Devleti katliam yapmakla suçlayan sözde Barış Bildirgesi'ni imzaladığı için KHK ile görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal, yine kendisi gibi KHK'lı Prof. Dr. Melek Göregenli ile birlikte Grand Plaza A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak maaş alıyor. Yeni Asır, geçtiğimiz günlerde yaptığı haberle Uysal'ın yılın önemli bölümünde Paris'te yaşamasına rağmen belediyeden maaş almaya devam ettiğini ortaya çıkarmıştı. Uysal'ın avukatından gelen bu savunma, "Bu ne pişkinlik" dedirtti.