İzmir elektrik kesintisi 28 Şubat Pazartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 28 Şubat Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
28.02.2022 09:00 13:30 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ALİAĞA YALI MAHALLESİ 183, 188, 189 SOKAKLARI, ŞÜKRAN KURDAKUL SOKAKLARI VE CİVARLARI
BAYINDIR
28.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEREKÖY MAH. L-254
28.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma MENDERES CD-352 SK-NECIP FAZIL SK-HANIFE ÖĞRETMEN SK-MENDERES CD-AĞUSTOSLU SK-ŞEHITLER CD-ORHAN GAZI CD-MEVLANA SK.
BAYRAKLI
28.02.2022 08:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ MAHALLESİ,7479/1 SOKAK VE CİVARI,PARK ORMAN
28.02.2022 08:30 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZMİRGAZ ÖZEL
28.02.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,HASAN BUĞRA CADDESİ,611,613,610/1,616/1,610,612,609, 601,608 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
28.02.2022 10:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım MUSALLA MAHALLESI 1034, 1036, 1040, 1065, 1066, 1074, 1075, 1081, 1083, 1086, 1089, 1093, 1097 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
28.02.2022 13:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım ALAÇATI MAH. PORT LIMANI VE ÇEVRESI İLE 18000 SOKAK VE ÇEVRESI
KARABAĞLAR
28.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLYURT,VATAN MAHALLELERİ,9073,9075,9101,9103,9105,9132,9134,9140 SOKAKLAR VE CİVARI
28.02.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,9673-9677-9685-9687-9687/1,2-9688-9689-9694-9695-9706- SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
28.02.2022 09:30 15:00 OG Arıza Bakım Onarım İSKELE MAH. 1111 , 1100 , 1116 , 1118 , 1120 , 1122 , 1124 , 1155 , 1170 , 1163 , 1170 , 1194 , 1206 , ÇAYIRIÇI , SOKAKLARI . BÜYÜKKENT SITESI , BAKSAT SITESI , GÖKÇEDENIZ SITESI VE CIVARI
KARŞIYAKA
28.02.2022 08:30 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LATİFE HANIM MAHALLESİ,S.S. ÖRNEKKÖY
KEMALPAŞA
28.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ARMUTLU 85 .YI CUMHURIYET MH. ARMUTLU HÜRRIYET MH. KARALILAR ÇK. YARESLI ÇK. İNÖNÜ SK. KOCA CAMII. SAKARYA CD. YENI ARDIÇ. KAZIM DIRIK CD. MITHATPAŞA SK. ŞAIR NAMIK KEMAL SK. ARMUTLU OKUL BAKKAL ALI ÇK. DEMIRCILER SOKAK VE CIVARLARI TR-3 D KOLU
28.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MH. ARMUTLU HÜRRIYET MH. FAIL BEY. YARESLI ÇK. YAZAR SK. ÇAĞILTEPE. PALAMUT. MITHATPAŞA. MUSTAFA ALTINEL. YENI ARDIÇ. AKASYA SK. DEFNE SK. SELVI SK. DOKUZ EYLÜL. KAYIN. BAYRAMLI KÜMEEVLER. MERCAN SK. ZIYA GÖKALP SK. DEĞIRMEN. HAKIMIYETI MILLIYE. FENER. LALE SK. TEKÇAM. İSTIKLAL. ETHEM EFENDI CD. GÜL SOKAK VE CIVARLARI TR-4 C-D KOLLARI
ÖDEMİŞ
28.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-48
TİRE
28.02.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ELIFLI-YEŞILOVA-ESKIOBA VE MAHMUTLAR MAH. KIRSALI TARIMSAL SULAMA TR LERI VE ÖZEL TR LER.
28.02.2022 10:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım DEREBAŞI MAH
URLA
28.02.2022 13:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma KUŞÇULAR MAH. 8018,8018/1,8039 VE 8039/1 SOKAKLARDIR M-222