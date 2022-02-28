İzmir elektrik kesintisi 28 Şubat Pazartesi

ÇEŞME

28.02.2022 10:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım MUSALLA MAHALLESI 1034, 1036, 1040, 1065, 1066, 1074, 1075, 1081, 1083, 1086, 1089, 1093, 1097 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

28.02.2022 13:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım ALAÇATI MAH. PORT LIMANI VE ÇEVRESI İLE 18000 SOKAK VE ÇEVRESI



KARABAĞLAR

28.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLYURT,VATAN MAHALLELERİ,9073,9075,9101,9103,9105,9132,9134,9140 SOKAKLAR VE CİVARI

28.02.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,9673-9677-9685-9687-9687/1,2-9688-9689-9694-9695-9706- SOKAKLAR VE CİVARI



KARABURUN

28.02.2022 09:30 15:00 OG Arıza Bakım Onarım İSKELE MAH. 1111 , 1100 , 1116 , 1118 , 1120 , 1122 , 1124 , 1155 , 1170 , 1163 , 1170 , 1194 , 1206 , ÇAYIRIÇI , SOKAKLARI . BÜYÜKKENT SITESI , BAKSAT SITESI , GÖKÇEDENIZ SITESI VE CIVARI

