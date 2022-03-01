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Haberler İzmir Karaburunluları ESHOT mağdur etti

Karaburunluları ESHOT mağdur etti

1.3.2022

Karaburunluları ESHOT mağdur etti

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nce toplu taşıma hizmetinin verildiği Karaburun ile Urla arasında, belediye otobüslerinin kalkış saatlerinin değişmesi vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar, 761 hat nolu Karaburun-Urla arasında çalışan belediye otobüsünün kalkış saatlerinin değişmesinden dolayı dolmuşlara 40 lira ödemek zorunda kalıyor.

Şenol Öztürk, "Karaburunlular olarak en çok talep ettiğimiz, en çok kullandığımız saatlerden biri 09.00'dı. Şimdi ESHOT Genel Müdürlüğü Karaburun'dan kalkan otobüsün sefer saatini 10.50'ye aldı. Bu bizim İzmir'deki işlerimizi görmemiz için çok geç bir saat. Bizim isteğimiz seferlerin eski haline gelmesi. Yetkililere başvurduk ancak bize bilgi vermediler. Çalışanlar, öğrenciler ne yapacak?" diye konuştu.■ METİN BURMALI