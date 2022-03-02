Ayda Bebek eğitimde adaletin simgesi oldu

İzmir depreminin sembollerinden Ayda Gezgin'in adını taşıyan Çamkıran'da hizmet verecek Ayda Bebek Anaokulu açılış için hazır. Bayraklı Belediyesi'nin yapım çalışmalarını bitirdiği anaokulu için kayıt dönemi başladı. 200 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi, Nisan ayında kapılarını açacak. Ayda Bebek Anaokulu, Türkiye'de bir ilke imza atarak ücretini sosyal adalet anlayışına göre şekillendirecek ve her aileden geliriyle orantılı bir ücret talep edecek.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

11 sınıftan oluşan anaokulu, 200 öğrenci kapasiteli olacak. Türkiye'de ilk kez, ailenin gelir bütçesine göre ücretlendirme sistemi uygulanacak. Milli Eğitim müfredatına göre eğitim verecek olan ve modern yapısıyla veliler tarafından da beğenilen eğitim yuvasında, sınavla seçilen uzman eğitim kadrosu görev yapacak.

BAYRAKLI MODELİ

Çocukların kendi eğitim süreçlerine aktif katılabileceği, ilgilerine ve bireysel farklılıklarına göre eğitim alabileceği Ayda Bebek Anaokulu eğitime yeni soluk getirecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı'da, çocuklarımız Cumhuriyet'in ışığında büyüsün istiyoruz. Kayıtlarla birlikte, Bayraklı'ya özel bir eğitim modelini de başlatıyoruz. Bu model çocuğun eğitim sürecine demokratik katılımını ve merakını merkeze alan, ekolojik yaklaşımlardan esinlenen çağdaş, bilimsel bir model olacak. Ayda Bebek Anaokulu'nun ardından, Postacılar ve 75. Yıl'da da yeni eğitim yuvalarımızı hizmete açacağız" dedi.