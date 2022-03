CHP’li İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’den eşine büyük kıyak! Süt alımı Neptün Soyer’e geçti

2005 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte İzmir Modeli adıyla oluşturdukları 'Süt Kuzusu' projesiyle 240 okulda, 1-5 yaş arası 210 çocuğa haftalık 8 litre süt dağıtımı yapan Tire Süt Kooperatifi, Tunç Soyer döneminde projenin dışında kaldı.

2 bine yakın üretici üyesi bulunan Tire Süt Kooperatifi'nden daha önce günlük 50 ton alınan süt 30 tona, kooperatifin dağıtım yaptığı ilçe sayısı da 11 büyük ilçeden 6'ya, 67 olan süt dağıtım aracı sayısı da kademeli şekilde 27'ye düşürüldü. Geri kalan 24 ilçenin süt temini ve dağıtımı ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü Köy Kooperatifi tarafından yapılmaya başlandı.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu. Eskiyörük, "Bu projeyi sadece biz yürütüyorduk. Aziz Başkan ile birlikte geliştirdiğimiz bir projeydi. İzmir Modeli'ydi. Her ilçeyi ürettiği ürünle ünlü bir marka yapalım diye yola çıkıldı. Tire sütüyle, Bayındır çiçeğiyle, Ödemiş fidanıyla, Selçuk narenciyesiyle... Belediye tarımla ilgili alt yapısını kurdu, üretim yolları asfaltlandı. Bu çok önemliydi. Sırada Bergama vardı. Bergama'da şu an Büyükşehir Belediyesi'nin BAY-SAN şirketi aracılığıyla yapılan iş, kooperatifle yapılacaktı. Bergama tulumunu aynı Ezine peyniri gibi raflara koymak gibi bir plan vardı. Ama şimdiki belediye başkanımız konuya daha farklı baktı. 'Sütü bir yerden değil, her kooperatiften az az alarak 5-10 kooperatif yerine daha fazla kooperatifi destekleyeceğiz' dedi. Sonra kendi şirketini çıkardı. Bizim dediğimiz o model yıkıldı." dedi.

"ARTIK KÖY-KOOP'LA SÜRDÜYORLAR"

Büyükşehir Belediyesi'nin sütü yalnız Tire Süt'ten almayı bıraktığının altını çizen Eskiyörük, ''Kınık'tan, Bergama'dan, Kiraz'dan ve bir miktar da bizden alıyor. Biz Süt Kuzusu için çok büyük yatırımlar yaptık. Bütün köylere soğutma tankları kurduk. Bugünün parasıyla 15 milyon liralık yatırımdı. 62 tane sıfır araç aldık. Sonra belediye bunları dağıtınca her 6 aylık dönemde azaldıkça araçlarımız boşta kaldı. Şu an alım 3'te 1'e düştü. Son olarak 9 aracımız boşta kaldı. Umarım sonuç alınır. Şu an ki süreçte süt kuzusuyla ilgili neler yapıldığını bilmiyoruz. Bizi nedense dışladılar. Artık onlar belediyenin tarımla ilgili uygulamalarını Köy- Koop. ile sürdürüyorlar. Başında Neptün Hanım var" dedi.

