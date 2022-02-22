Soyer’den suya büyük zam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili belediyelere KDV'de getirilien yüzde 7 indirim kadar su fiyatlarında düşüşe gitmeleri yönünde talimat verdiği bir dönemde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den şok bir adım geldi. Soyer, Mart ayından itibaren geçerli olmak üzere suya adeta "inatlaşır" gibi yüzde 30 zam yaptı.

1.5 AY İÇİNDE YÜZDE 48 ZAM

Büyükşehir, günlerdir meclis üyelerinden bile sakladığı zam oranını dün açıkladı. Buna göre konutlarda 1-10 metreküp tüketimlerde metreküp fiyatı 7.56 liradan 9.83 liraya çıktı. 11-20 metreküp tüketimlerde ise metreküp fiyatı 9 liradan 11.7 liraya yükseldi. 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde de metreküp fiyatı 16.84 liradan 21.89 liraya yükseltildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konut dışı aboneliklerde ise kademeli tarife sistemine geçilerek birinci kademe tarifede herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak. Böylece yılbaşında yapılan yüzde 18'lik zamla birlikte suya 1.5 ay içinde şebeke suyuna yüzde 48 oranında zam gelmiş oldu.

GÖZ BOYAMAYA ÇALIŞIYOR

İZSU, dar gelirli, yardıma ihtiyaçlı olduğu tespit edilen vatandaşlara, şehit ailelerine ve gazilere 10 metreküpe kadar kullanımın 5'te 1'i, 10 metreküpün üstündeki kullanımlarda ise tüketimin 2 metreküpünü ücretsiz vereceğini açıkladı. Ayrıca bu gruptaki tarifelerin ilk kademesine zam yapılmayacak ve eski tarifeler üzerinden ücretlendirilecek. Bununla birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan abonelerde köy ve beldelerde 0 - 10 metreküp olan ilk kademe 0 - 20 metreküp olarak uygulanacak. Konut dışı tarifede 1-10 metreküp arasına zam yapılmazken, 11 metreküp üstünün metreküp fiyatı da yüzde 30 zamla 19.29'dan 25.08 liraya yükseldi. İZSU ve Büyükşehir Belediyesi'nin, yaptığı yüzde 30'luk zammı bu maddeler üzerinden sanki İzmirliye büyük bir iyilik yapılıyormuş gibi pazarlaması ise, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

RAKAM ÇELİŞKİSİ

TUNÇ Soyer, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla İZSU'nun geçen yıl 337 milyon lira olan elektrik giderinin bu yıl 800 milyon liraya çıktığını açıklamıştı. Ancak İZSU'dan dün yapılan açıklamada bu fiyata adeta zam yapıldı. Açıklamada Soyer'in verdiği 800 milyon liralık rakamın aksine İZSU'nun bu yılki elektrik maliyetinin 950 milyon lira olduğu savunuldu. Zam da, elektrik fiyatlarındaki artışa bağlanmaya çalışıldı.



ERHAN GÜLENÇ

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