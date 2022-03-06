İzmir Müze Müdürü görevden alındı

İZMİR Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeolojik kazılarda yolsuzluk iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, 3 ay süreyle harcırahsız ve yolluksuz şekilde İzmir Selçuk Efes Müzesi Müdürlüğü'ne arkeolog olarak atandı. Keser'den boşalan İzmir Müze Müdürlüğü görevine ise İzmir Selçuk Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal atandı.

Topal'ın, 7 Mart Pazartesi günü görevine başlayacağı öğrenildi. Müze yönetimi, İzmir Müze Müdürlüğü'ne bakanlık tarafından kazı çalışmaları için gönderilen ödenek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği 180 bin TL'yi usulsüzce kullandığı, müze yönetiminin 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma', 'menfaat sağlama' ve 'kurumu zarara uğratma' suçlarını işlediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yönetim için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş ise geçen yıl İzmir Müze Müdürlüğü'nde evrak üzerinde inceleme başlatmıştı.