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İzmir'de Büyükşehir'den ulaşıma zam!

İzmir UKOME toplantısında şehir içindeki minibüs ücretlerinde indi-bindi ücretinin 7,5 TL olması kararlaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı araçlarda ise 6,5 TL çıkan toplu ulaşım ücreti, TEFE ve TÜFE ye bağlanarak her ay zam gelmesinin önü açıldı.

09.03.2022, 15:45 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022, 16:03

İzmir’de Büyükşehir’den ulaşıma zam!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısında, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 38 zam yapılmasına karar verildi.

UKOME mart ayı toplantısında İzmir'de belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 38 zam kararı verildi. Oyçokluğuyla alınan karara göre, onay sürecinin tamamlanması ile birlikte 4.70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş fiyatı, 20 Mart'tan itibaren 6.5 TL olacak. Ayrıca toplu ulaşım fiyatlarına her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması da kararlaştırıldı.

İzmir'de minibüs biniş fiyatlarına ise yüzde 50 zam geldi. Buna göre 5 TL olan indi bindi minibüs ücreti, 7,5 TL'ye çıkarıldı.

İzmir’de minibüs ücretlerine zam geldi! Minibüs indi bindi ücreti ne kadar oldu?

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