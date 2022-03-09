Sunel’de forkliftler onlara emanet

İzmir'de 1939'da kurulan, köklü gelenekleriyle sektörünün en eski firmalarından biri olan Sunel Ticaret Türk A.Ş, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' kapsamında yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Pınarbaşı'ndaki fabrikasında halen 400 kadın çalışan istihdam eden firma, onları iş gücünde daha aktif kullanabilmek adına 'Kadın Forkliftçi' projesi başlattı.

83 YILLIK GEÇMİŞ

Forklift operatörü olma yolundaki tüm aşamaları başarıyla tamamlayan 7 kadın çalışan düzenlenen törenle sertifikalarını Sunel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mahru Gürel Ağdanlı'nın elinden aldı. Sunel bünyesinde kadın istihdam oranın yüzde 73 olduğunu söyleyen Ağdanlı, bu projeyle birlikte forklift operasyonu gerektiren bölümlerde de kadın çalışanların aktif rol oynamasını hedeflediklerini dile getirdi. Gürel Ailesi'ne ait olan Sunel, 83 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin önde gelen özel tütün şirketlerinden biri.

Organik İzmir tütün yetiştiriciliğinin öncüsü Sunel, 15 bin ton işlenmemiş tütün yaprağı için tahmini 10 bin çiftçiyle doğrudan sözleşme yapıyor. Sunel tek çatı altında entegre tesis büyüklüğü, teknik yetenek, son teknoloji işleme makineleri, modern laboratuvarlar ve kalite kontrol sistemleri açısından yerel tütün endüstrisi lideri olup bu güçlü yönleriyle günde 240 ton yeşil tütün işleyebiliyor.