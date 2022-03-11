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Haberler İzmir İzmir'de 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İzmir'de 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak nargile tütünü satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, belirlenen adreste yapılan aramada 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İHA

11.03.2022, 14:16

İzmir’de 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu, ilçeye bağlı 8 Eylül Mahallesi'nde M.T. ve I.S. adlı 2 şüphelinin kaçak nargile tütünü satışı yaptığını belirledi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreste yapılan aramada, paketlenmiş olarak toplam 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda kaçak nargile tütünü satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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