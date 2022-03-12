İzmir elektrik kesintisi 12 Mart Cumartesi

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği araştırılıyor. İşte 12 Mart Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün elektrik kesintileri olacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Mart Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği araştırılıyor. İşte 12 Mart Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
12.03.2022 10:00 12:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ HÜSEYİN EFE ÖZEL TR, TURKCELL AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, VODOFONE AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, HAYDAR DİLBAZ ÖZEL TR, KIZILTEPE TR-1, MUSA MURAT ÖZEL TR-2, MUSA MURAT ÖZEL TR, GÜLDEM TAVUKÇULUK ÖZEL TR, ALİ EROĞLU ÖZEL TR, ÖRLEMİŞ TR-1, AŞAĞIŞAKRAN TR-1, TÜRKMENHAN GES DM, ABDURRAHMAN GÜNCAN ÖZEL TR, DAĞHAN RES ÖZEL TR, YATMANHAN RES ÖZEL TR, YNB GES ÖZEL TR, TÜRKMENHAN GES ÖZEL TR, AŞAGI ŞAKRAN KÖYÜ, KIZILTEPE KÖYÜ, ÖRLEMİŞ KÖYÜ, ŞAKRAN İNCİRLİK BÖLGESİ SÜSLER İNŞAAT-1, İRFAN ÇALIŞAL, DEMİRYOLU İŞ SENDİKASI, TARİŞ, SÜSLER İNŞAAT 2, ABS NAKLİYAT, İNCİRLİK SOKAK, 3499, 3504, 3497, 3515, 3489, 3521, 3432, 3400, 3397, 3395, 3396 SOKAKLARI, ŞAİR MEHMET AKİF CADDESİ, YÜKSEKKÖY, KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ, BAHCEDERE KÖYÜ, ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU, HALİL EKİCİ, M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI, MÜCAHİT SÜLÜN Ö, TURKCELL-2 , SELAMİ ORHAN, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU, MUSTAFA ŞENGÜL, MUSTAFA ALTUNTAŞ, İZSU KAPIKAYA - 2, İZSU YÜKSEKKÖY, İBRAHİM YILDIRIM, HACIÖMERLİ SULAMA, HÜSEYİN EFE, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU, MEHMET ELİBOL, NVD GES, ZEYBEK GES, MELTEK GES, ÇAPRAZ GES, MEDET SALKAYA, YÜKSEKKÖY GES-1, YÜKSEKKÖY GES-2, MENİKTAN İNŞAAT VE CİVARLARI
12.03.2022 13:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ ŞAKRAN MAHALLESİ 1.CEVRE YOLU, 182, 180, 176, 165, 167, 162, 170 SOKAKLARI, YALI CADDESİ, 166, 143, SOKAKLARI, ATATÜRK CADDESİ,143, 136, 133, 208, 236, 214, 228, 244, 252, 263, 325 SOKAKLARI VE CİVARLARI
BALÇOVA
12.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK MAHALLESİ,YAŞAM SOKAK,BALÇOVA BARAJ YOLU VE CİVARI
BAYRAKLI
12.03.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,1586/16 SOKAKLAR VE CİVARI
BEYDAĞ
12.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devraya Alma AKTEPE MAH.TR-2 ÖDEMIŞ YOLU SOKAK, VE CIVARLARI, DEĞIRMNECI SÜT ÜRÜNLERI ÖZEL TRAFO
BUCA
12.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,220/7,242/8,206/16 SOKAKLAR VE CİVARI
12.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,242,242/7,242/3,242/16 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
12.03.2022 09:00 12:00 AG Yatırım Tesisi Devreya Alma GERMIYAN MAHALLESI 27163, 27166, 27168, 27173/1, 27174, 27175, 27178 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-353 B KOLU
12.03.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım CELAL BAYAR MAH. 5152 SOKAK KISMEN, 5153, 5155, 5156, 5159 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-239 C VE E KOLU
12.03.2022 13:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreya Alma YALI MAHALLESI 6266, 6266/2, 6267, 6268, 6269 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-321 A KOLU
GÜZELBAHÇE
12.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ VE CİVARI
12.03.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI MAHALLESİ VE CİVARI
KEMALPAŞA
12.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devraya Alma SOĞUKPINAR MH. 297 SK. 303 SK. 333/2 SK. 296 SK. 326 SK. ARMUTLU CD. İNÖNÜ CD. 332 SK. 294 SK. 299 SK. 286 SK. 292 SK. 297/1 SOKAK VE CIVARLARI TR-23 C KOLU
12.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreya Alma AŞAĞI YENMIŞ MH. AYVACIK MH. BEŞPINAR MH. KEMALPAŞA OSB MH. MEHMET AKIF ERSOY MH. SÜTÇÜLER MH. YENMIŞ FABRIKA YOLU. VATAN. TARIŞ ÜZÜM BIRLIĞI DEPOLARI. FABRIKA KÜMEEVLERI. ÖMEROĞLU. AKEVLER CD. DUMAN SK. KARADENIZ SK. SARI ÇIÇEK. GAZI ATATÜRK. SAVRAN. SPIL DAĞ YOLU. BEŞPINAR KÖY İÇI KÜMEEVLER. BEŞPINAR KÖYÜ ORTA MEVKI YOLU. BEŞPINAR KÖYÜ KUZEY YOLU. IŞILAY SAYGIN SOKAK VE CIVARLARI
12.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreya Alma AKALAN MH. AŞAĞI YENMIŞ MH. AŞAĞI KIZILCA MH. ÇAMBEL MH. KEMALPAŞA OSB MH. MEHMET AKIF ERSOY MH. SÜTÇÜLER MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. VATAN. TURNA. FABRIKA KÜMEEVLER. CANSU SK. ÖMEROĞLU. GÖÇMEN SK. AKEVLER CD. TESLIMOĞLU SK. KUTLU AKTAŞ. GAZI ATATÜRK. ÖZCANLAR SK. ÖRNEKKÖY KÜMESI. ÇAMBEL MH YOLU. EVRANGÜRÜ SOKAK VE CIVARLARI
12.03.2022 09:00 10:00 OG Manevra SEKIZ EYLÜL MH. MEHMET AKIF ERSOY MH. HARILDAK KÜMESI. 1.ÖTEYAKA KÜMEEVLERI. 233/6 SK. KIRAZLI CD. 224 SOKAK VE CIVARLARI
12.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreya Alma ÖRNEKKÖY MH. MEHMET AKIF ERSOY MH YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. ÖTEYAKA-2 KÜME YOLU. ÖRNEKKÖY KÜMESI. NIF ÇAYI KÜMESI VE CIVARLARI
12.03.2022 16:00 17:00 OG Manevra "MEHMET AKIF ERSOY MH. 1.ÖTEYAKA MEVKI MEHMET TÜRK TR AYŞE KESMECI SLM.GRB. TR KEMALPAŞA BELEDIYES ÖZEL TR MEMIŞ KIRLI SLM GRB.TR VE CIVARLARI"
KİRAZ
12.03.2022 09:00 10:00 OG Manevra KIRKÖY, YENI MAHALLE VE İSTIKLAL MAHALLELERININ TAMAMI
12.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreya Alma CUMHURIYET MAHALLESI, MIMAR SINAN KÜMEVVLERI, AKŞAMSETTIN KÜMEEVLERI, İSTIKLAL MAHALLESI, SABIT ARLI CADDESI, FATIH SULTAN MEHMET, ÇOLAK İBRAHIM, KÜLTÜRPARK, HOCA İBRAHIM EFENDI CADDELERI, ARIKBAŞI, ÖZÇINAR, SÖĞÜT, HOCAZADE, İNÖNÜ, SARMAŞIK, PATLANGIÇ, GÜNEŞ SOKAKLAR, HASTANE, İNCE VE BAL SOKAK VE CIVARLARI, KIRAZ DEVLET HASTANESI, AYKANLAR MANDIRA VE CIVARLARI
KONAK
12.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TINAZTEPE MAHALLESİ,568-636-640-641-642-643-648-650-651 SOKAKLAR VE CİVARI
12.03.2022 09:00 09:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOCATEPE MAHALLESİ,EŞREFPAŞA,RAKIM ERKUTLU CADDELERİ,559/1-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-637-639-640-641-642-644-648 SOKAKLAR VE CİVARI
12.03.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TINAZTEPE MAHALLESİ,568-639-671-648-651-650 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
12.03.2022 09:00 15:00 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması KELER MAH. MENDERES -GÜMÜLDÜR YOLU
12.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreya Alma KÜNER MAH. ÇEVRE YOLU CIVARI
12.03.2022 11:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreya Alma GÖRECE HÜRRIYET MAH. 5173-5158-5152 SOKAKLAR M-353
ÖDEMİŞ
12.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreya Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-48
SEFERİHİSAR
12.03.2022 09:00 10:00 OG Arıza Bakım Onarım SEFERIHISAR GÖNEN MAHALLESI BIR KISMI
MENEMEN
12.03.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1009, 1005, 1006, 1010, 1007, 1011, 1001, 1020, 1017, 1016 SOKAKLARI VE CİVARLARI
12.03.2022 10:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ ADNAN ŞAHİN, AHMET MUHTAR HASIRCI, İZ-SU ACİL İÇME, ÖMER TÖMEK ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
12.03.2022 10:00 10:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DOLUNAY PETROL, EDE DEMİRÇELİK, RAMO MANDRA, YILDIZ MANDRA, ANADOLU LİSESİ, HALİDE GENCER LİSESİ, ÇOLAK OĞLU, UZMAN SERVİS, KFC ÜZÜM İŞLETMESİ, UTEM ARAŞTIRMA, ÇAVUŞKÖY TARIMSAL ABONELER, RAN TURŞU, TARİHİ YUDUMLAMA, ULUYOL MEVKİ, PEKENTİ YOLU, BELEN YOLU, TÖMEK ÇİFTLİĞİ, KUMTEPE MEVKİ, MERMERLİ MAHALLESİ BİR KISMI, A101 DEPOLARI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
TİRE
12.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması TIRE BIYOGAZ-YENIOBA PATLAYICI DEPO -YENIOBA GES -GRB SULMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR
12.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreya Alma YAYLA SK-ULUCAMI SK-KAZIROĞLU SK-ESKI YENI HAMAM SK-YALINAYAK SK-YAMAÇLI SK-AYDINOĞLU CD-YANIK KONAK SK-KANBUR SK-KARAHASAN CD-ÇAĞALOĞLU SK-KÜLHAN SK-YASSIYOL SK-ASLAN SK-ÖNCÜ SK-GAZAZHANE SK-ANKARA CD-UYUMZU ALI SK-NUH EFENDI SK-ÇUKUR SK-ALAYBEY ÇIKMAZI- L-27
URLA
12.03.2022 09:00 10:00 OG Arıza Bakım Onarım NAIPLI VE OVACIK MAHALLELERI ÖZEL TRAFOLARDIR.
12.03.2022 09:00 10:00 OG Arıza Bakım Onarım BADEMLER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR