Soyer’in paylaşımına güldüren cevaplar

CHP'Lİ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen 14 Şubat'taki Buca Metrosu temel atma töreninde parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İP Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, SP Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, CHP İzmir milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile birlikte çekilmiş fotoğrafını 'TBT' yaparak, "Buca Metrosu hatırası" notu ile Twitter'da paylaştı.

Fotoğrafa 'Babasına yaranmaya çalışan çocuk gibi' yorumunu yapan İzmirliler, Soyer'le dalga geçti. Köstebek yuvasına dönen yollardan ve son ulaşım zammından dert yanan İzmirliler, "Sanki hatıra fotoğrafı için yapıyorsunuz gibi, başka icraat olmayacak gibi geliyor bize" dedi.





İşte o cevaplardan bazıları

ADAMINBİRİ: Keşke yapılan çalışma ile ilgili bilgilendirici bir tweet atsaydınız.

SRDR_BZ: Hiçbir çalışma yok haklısınız hatırası olsun.

MUCEYA: 20 yıl durur böyle.

HUSAMTUG: Bir hizmet süresi böylece geçip gidiyor. CHP'den soğuttun bizi başkan.

STEFAN: 15 senede tamamlanmayacak genel atma törenine hoşgeldiniz.

CAN: Babasına yaranmaya çalışan çocuk gibi.

FETİ deniz: Başkan kazılardan resim paylaş.

ERİŞ Şimşek: Karşıyaka stadı ne oldu başkanım. Söz verdiniz.

METİN BURMALI