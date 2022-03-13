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Haberler İzmir Dünyanın en değerli kemanı İzmir'de çıktı

Dünyanın en değerli kemanı İzmir'de çıktı

13.3.2022

Dünyanın en değerli kemanı İzmir’de çıktı
DÜNYANIN en pahalı enstrümanları Stradivarius Kemanlar'dan bir tanesi İzmir'de bir epoda bulundu. Dünyada sadece 512 tane üretilen ve üzerinde 1730 üretim tarihi bulunan kemanı İzmir'de bir antikacının deposundan meraktan aldığını dile getiren yazar - yönetmen Fedai Çakır, kemanı ve değerini araştırınca şoka uğradığını anlattı. Çakır, "Günümüzde, Stradivarius kemanların maddi değeri de manevi değerleri kadar yüksek. Bir müzayedede Stradivarius keman 3,54 milyon dolara satılmış. 2011'de ise açık artırma ile satışa sunulan 1721 tarihli bir keman yaklaşık 16 milyon dolara alıcı bulmuş" dedi. ■ SELAHATTİN ERTAŞ
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