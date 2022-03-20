İzmir Devlet Tiyatrosu "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları"nı müzikli oyunla anlatıyor

Umut Azdal'ın yazdığı ve İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut'un yönettiği 2 perdelik oyun, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde prömiyer yaptı.

Güzelliği dillere destan olan ve aşkına kavuşamayan Şerbet Hanım'ın memleketin dört bir yanından gelen talipleri ile yaşadığı mücadeleyi aktaran oyun, 20. yüzyılın ilk yıllarında İstanbul'daki renkli dünyayı da yansıtıyor.

Şerbet Hanım'ı Nagehan Yazıcı, kardeşi Agah Bey'i Sezer Akçe'nin canlandırdığı oyunda, farklı yörelerden gelen insanları anlatan geniş bir tiyatrocu ekip yer alıyor.

Dekor tasarımını Hasan Yavuz, kostüm tasarımını Yıldız Köse, ışık tasarımını Yakup Çartık'ın üstlendiği oyunun müzikleri Kemal Alpan'a, koreografisi ise Ayda Tuna'ya ait.

"Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları" adlı oyuna 10 kişilik müzisyen ekip eşlik ediyor.

AŞKINI UNUTMAYAN BİR KADININ HİKAYESİ

Oyunun yönetmenliğini üstlenen Levent Ulukut, AA muhabirine, yazar Umut Azdal'ın Devlet Tiyatrolarındaki ilk eserini müzik ve komediyle seyirciye sunduklarını söyledi.

Tiyatronun en önemli misyonlarından birinin de topluma ayna tutmak olduğunu hatırlatan Ulukut, "Şerbet Hanım'ın gönlündeki kişi, sefirlik görevi ile Mısır'a gitmiş. Bir daha aşkıyla hiç görüşememiş. Annesi ve babasını da kaybedince kardeşiyle yalnız kalmış. Güzelliğini duyan talipler evlilik teklifleriyle gelse de o elinin tersiyle itmiş. Bir kadının aşkına olan tutkusunu yaşatıyor ve hiç kimseye taviz vermiyor. Aşkı gitse de ölse de onu kalbinde yaşatabilmesi önemli." dedi.

Ulukut, koronavirüs salgını ve savaşlar nedeniyle zor günler geçiren insanları müzikli oyunla güldürmek istediklerini, seyircilerden de güzel tepkiler aldıklarını ifade etti.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nden sonra oyunu Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde sergileyeceklerini kaydeden Ulukut, "Oyunumuzun çok başarılı olacağına inanıyorum. Seyircilerden çok güzel tepkiler aldık. Gişeye baktığımız zaman zaten bunun yanıtını alabiliyoruz. Biletlerin tükenmesi ve seyircimizin bize teşekkür etmesi, en büyük mükafat. Turnelerimiz olacak. Bu oyunu herkesin görmesini istiyoruz." diye konuştu.