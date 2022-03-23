İzmir’de taksi ücretlerine zam! İndi-bindi ne kadar oldu?

Son dakika... İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), taksi esnafından gelen talepler üzerine biniş ücretlerini son 3 ayda ikinci kez artırdı.İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi ücretleriyle ilgili yeni fiyat tarifesinin UKOME Genel Kurulunda onaylandığını duyurarak, taksi ücret tarifelerinin değiştiğinin bilgisini verdi. Yeni ayarlamalarla birlikte taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye, kilometre başına ücret 5,50 TL'den 9 TL'ye, indi-bindi ücreti ise 13 TL'den 20 TL'ye yükseltilecek. Zamlı tarife yarından (24 Mart) itibaren geçerli olacak.İzmir'de taksi fiyatlarına en son düzenleme geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılmıştı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "UKOME'nin taksimetre zam kararı imzadan çıkmıştır. Buna göre taksimetre ayarı 24.3.2022 Perşembe sabahı saat 08.00 de Çınarlı eski muayene istasyonunda yapılacaktır. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.