Annesini iş arkadaşıyla basan genç dehşet saçtı

İzmir'in Bornova ilçesinde 23 yaşındaki M.D, ziyaret için gittiği annesinin evinde, annesini ve aşığını vurdu. Aynı işyerinde çalışan Kemal E. isimli kişiyi annesinin evinin tuvaletinde kıstıran ve bıçaklayan M.D. daha sonra annesini ve sevgilisi Kemal E'yi eve kilitleyerek kendi evine döndü. Gözü dönmüş genç silahını alarak yeniden annesinin evine gitti. Ancak evin kapısını açamayan M.D. dışarıdan art arda kapıya kurşun yağdırdı. Bu sırada kapının arkasında bulunan anne D.D. (43) karnından vurularak yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan annesini hastaneye götüren M.D, suç aleti silah ve bıçakla birlikte gözaltına alındı.

TUVALETTE YAKALADI

Olay Bornova'nın Çamdibi mahallesinde dün sabah saat 19.15 sıralarında 4053 Sokak'taki evde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan 23 yaşındaki M.D. yalnız yaşadığı öğrenilen üç çocuk annesi D.D'yi ziyarete gitti. Annesinin evde olmasına rağmen kapının uzun süre açılmayışından şüphelenen M.D, ardından kendisini eve alan annesinin hareketlerinden de kuşkulanınca evi aramaya başladı.

Tuvaletin kapısını açtığı anda, karşısında yıllarca aynı işyerinde çalıştıkları Kemal E'yi gören ve şaşkına dönen genç, annesiyle birlikte olduğunu öğrendiği Kemal E'yi bacağından bıçakladı. Hırsını alamayan M.D, annesinin evinin anahtarlarıyla kapıyı üstlerine kilitleyerek koşa koşa kendi evinin yolunu tuttu.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Evinden aldığı silahla annesinin evine dönen öfkeli genç, kilitlediği kapı içeriden kapı mandalıyla kilitlendiği için içeriye giremedi. Çılgına dönen M.D, elindeki silahla kapıya rastgele defalarca ateş açtı.

ANNESİNİ KARNINDAN YARALADI

Her ne kadar hedefindeki kişi annesiyle yakaladığı iş arkadaşı Kemal E. olsa da, M.D'nin kurşunları kapının arkasında duran annesi D.D'yi isabet aldı. Büyük şok yaşayan M.D, karnından yaraladığı annesini kucaklayarak kendi otomobiliyle hastaneye götürdü. Çok kan kaybeden ve hayati tehlikesi bulunan D.D. ameliyata alınırken, M.D. ise polis tarafından olayda kullandığı 1 tabanca ve 1 bıçak ile birlikte yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan genç, adliyeye sevk edildi.

FATİH ŞENDİL