7 asırlık cami ayağa kaldırılıyor

TÜRK denizcilik tarihinin en önemli isimlerinden Çaka Bey tarafından İzmir'in Çeşme ilçesine yaptırdığı rivayet edilen ve büyük bölümü yok olan 700 yıllık tarihi cami, restorasyon ve güçlendirme çalışmaları sonrası yeniden ibadete açılacak.

1,5 YILDA TAMAMLANACAK

"Çakabey Külliyesi" ve "İsmail Obası Camisi" olarak da anılan cami için Çeşme Belediyesince 2020'nin Ekim ayında kurtarma çalışmaları başlatıldı. Titiz bir çalışmayla ayağa kaldırılması hedeflenen caminin 1,5 yıl içinde tamamlanıp yıllar sonra yeniden ibadete açılması amaçlanıyor.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Caminin kitabesi çalındığı için ne zaman yapıldığını tam bilemiyoruz. Araştırmalarımıza göre bölgenin bilinen en eski camisi. Camiyi tamamen aslına uygun şekilde restore edeceğiz" ifadelerini kullandı.