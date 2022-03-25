  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir 7 asırlık cami ayağa kaldırılıyor

7 asırlık cami ayağa kaldırılıyor

Caminin restorasyonu bittiğinde turizme büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.

25.3.2022

7 asırlık cami ayağa kaldırılıyor

TÜRK denizcilik tarihinin en önemli isimlerinden Çaka Bey tarafından İzmir'in Çeşme ilçesine yaptırdığı rivayet edilen ve büyük bölümü yok olan 700 yıllık tarihi cami, restorasyon ve güçlendirme çalışmaları sonrası yeniden ibadete açılacak.

1,5 YILDA TAMAMLANACAK
"Çakabey Külliyesi" ve "İsmail Obası Camisi" olarak da anılan cami için Çeşme Belediyesince 2020'nin Ekim ayında kurtarma çalışmaları başlatıldı. Titiz bir çalışmayla ayağa kaldırılması hedeflenen caminin 1,5 yıl içinde tamamlanıp yıllar sonra yeniden ibadete açılması amaçlanıyor.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Caminin kitabesi çalındığı için ne zaman yapıldığını tam bilemiyoruz. Araştırmalarımıza göre bölgenin bilinen en eski camisi. Camiyi tamamen aslına uygun şekilde restore edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA