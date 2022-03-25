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İzmir cami hoparlöründen ‘Çav Bella’ provokasyonunda yeni gelişme! Mahkeme, Banu Özdemir'in beraat kararını bozdu

İzmir'de öğleden sonra Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçedeki camilerin hoparlörlerinden İtalya halk şarkısı Çav Bella çalındı. Provokasyon için servis edilen videoyu paylaşan CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında verilen beraat kararı, üst mahkemece bozuldu. Mahkeme, Özdemir hakkında eksik soruşturma nedeniyle davanın yeniden incelenmesini, korsanlarla bağlantısı olup olmadığının da araştırılması gerektiğini belirterek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.