CHP’li Özdemir’in beraat kararı bozuldu

İzmir'de 2020 Mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP İl eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkındaki beraat kararı bozuldu. Dosyanın yeniden değerlendirilmesi belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması ve bağlantı varsa birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği belirtildi. Bozma kararıyla dosya yeniden İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.