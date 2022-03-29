İZELMAN çalışanları: Eşit işe eşit ücret istiyoruz

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim meydanlarında söz verip yerine getirmediği birçok vaat gibi belediye çalışanlarına 'Eşit işe eşit ücret' söylemi de laftan öteye gidemedi. Büyükşehir'e bağlı İZELMAN A.Ş. bünyesinde çalışan TMMOB ve Genel İş 3 No'lu Şube üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları, 2 ay boyunca her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü alkış eylemi kararı aldı.

KÜLTÜRPARK'TA

Eylemin başlangıcı için dün bir araya gelen mühendis, mimar ve şehir plancıları, belediyenin hizmet binası Kültürpark Hol 2 önünde alkış eyleminin ilkini gerçekleştirdi. Basın açıklaması yapan belediye çalışanları, "Bizler aynı sıralarda eğitim aldığımız, benzer mesleki tecrübelere sahip olduğumuz, şu anda aynı sorumluluk ve riskleri paylaştığımız ve aynı odalarda yan yana çalıştığımız meslektaşlarımızın aldığı ücretten çok daha azıyla çalıştırılıyoruz. Ayrıca, yemekhane hakkı Büyükşehir'in tüm çalışanlarına verilmesi gereken temel haktır. Yıllarca verdiğimiz emek ve fedakarlıkların maddi ve manevi anlamda hak ettiği şekilde karşılık bulmasını talep etmekteyiz" denildi. ■ MERT ALPDÜNDAR