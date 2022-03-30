İzmir’e tek çivi çakılmıyor

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Zeytinlik Yokuşu'nun 1970'li yıllarda çekilen fotoğrafı ile günümüzdeki hali, özellikle düşük gelir grubuna ait vatandaşların yaşadığı bölgelerdeki hizmetsizliğin boyutlarını gözler önüne serdi.

HİZMETSİZLİĞİN KANITI OLDU

Bölgede yıllardır yaşanan trafik, alt ve üst yapı sorunlarının çözülmesi için tek bir adım atılmadı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim öncesinde yaptığı, 'arka sıradakilerin de hizmete ulaşacağı' vurgusunun yerine getirilmediğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Şehrin arka sırasında yaşayanlar belediyenin temel hizmetlerini almakta oldukça zorlanıyorlar. Hizmet götürmek bir yana dursun Sayın Soyer'in arka sıradakilerin sokaklarına bile uğramadığını biliyoruz. İzmir'de, 50 yıl önce çekilen fotoğraflar hizmet yapılmadığını kanıtı niteliğinde" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylık sürecinde gerçekleştirdiği konuşmaları hatırlatan Özgür Hızal, "Tunç Soyer, adaylık dönemi ve seçim sonrasının hemen ertesinde artık İzmir'in arka sırasındakilere gerektiği gibi hizmetin gideceğinden bahsediyordu.

REKLAM VE İMAJ ÇALIŞMALARI

Aslında bu sözler bir itiraftı. 25 yıl boyunca CHP'li başkanlar tarafından yönetilen bir şehirde gerçeği dile getirmesi açısından önemliydi" ifadelerini kullandı. Başkan Soyer'in 3 yıllık döneminin sadece reklam ve PR çalışmalarıyla geçtiğini söyleyen Hızal, "İzmir'in genelinde yerel hizmetler açısından ciddi sorunlar var. Bunun yanında şehrin arka sıralarında hizmet noktasından baktığımızda durumun vahametini görebiliyoruz. Sadece sözde kalan vaatler söz konusu. Birçok mahallede vatandaşlar belediyenin temel hizmetlerini bile almıyor. Soyer, bu vatandaşların dertlerini dinlemek için sokaklarına bile uğramıyor. Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'de, bir sokağın 50 yıl önceki fotoğrafı ile 50 yıl sonraki fotoğrafı arasında fark yok ise yerel yönetimlerin yöneticileri şapkalarını önlerine koyarak düşünmeleri gerekiyor" dedi.

MERT ALPDÜNDAR