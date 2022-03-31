Soyer 3 yılı heba etti İzmirliler seyretti

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevde 3 yılı geride bıraktı. Soyer, bu 3 yıl içerisinde çoğunu Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı çok sayıda skandala imza attı. İzmir'i her yağmurda sel suları basarken, 3 yıl içinde yüzme sözü verdiği Körfez'in temizlenmesi için Gediz Nehri havzası gezisi şovu yapmak ve dalmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Çav Bella şarkıları söyleyip zıplayarak hafızalarda yer edinen Soyer, her fırsatta şov yapmasının yanı sıra birçok skandal icraatla da gündeme geldi.

İLGİNÇ İHALELER VE İŞLER

Heykel sayma ve trafik konisi dizme gibi ilginç ihaleler düzenleyerek vizyonunu ortaya koyan Soyer'in, İzmir Köy-Koop Başkanı olan eşi Neptün Soyer ile girdiği ticaretle de akıllarda yer etti. Gelir gelmez Varyant'ta eşsiz manzaraya sahip Şato'ya yerleşen Soyer, Seferihisar'da zeytin sıkma tesisi diye izin alıp kaçak havuzlu villa inşa etti. Soyer'in 3 yılda ortaya koyduğu ve tamamına yakınını da Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı akıl almaz icraatlarından bazılarını sizler için derledik.

İŞTE O SKANDAL İCRAATLARDAN BAZILARI

529 MİLYON LİRA SKANDALI VE EBRD YALANI ÇABUK PATLADI: TUNÇ Soyer, Buca Metrosu ihalesini en düşük teklif sahibi ortaklığa değil de 529 milyon lira daha yüksek teklif veren Gülermak şirketine verdi. Üstüne de çıkıp, "Bu firmayı biz değil kredi aldığımız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) seçti" dedi. Yeni Asır, bunun doğru olmadığını, bankanın bu tür kredilerde belediyelere sadece tavsiyede bulunabildiğini bizzat kurumun mevzuatındaki ilgili maddesiyle kamuoyuna duyurdu. Katıldığı canlı yayında Yeni Asır'ın manşeti gösterilen Soyer de, bir U dönüşü daha yaptı ve "ihalede son kararı bankanın değil kurdukları ihale komisyonun verdiğini" söyleyerek kendisini bir kez daha yalanladı.





KAÇAK HAVUZLU VİLLA İNŞASI: Soyer çifti, Seferihisar Ulamış'taki zeytinliklerine "Sıkım tesisi ve sulama havuzu yaptıracağım" diyerek havuzlu villa kondurdu.

HEYKEL SAYMA İHALESİ YAPTI: İzmir'e bol bol heykel ve anıt dikti. İzmir'deki heykel, rölyef ve anıtları saydırmak için ihaleye bile çıktı. İzmirlilerin diline düştü.

KONİ DİZME İHALESİNE ÇIKTI: Altınyol'da sabah ve akşamları açılan ilave şerit için trafik konisi dizme ihalesine çıktı. 583 bin lira teklif eden bir firma kazandı.

İSTANBULLU VAKFA TARİHİ BİNA: Soyer, Halkapınar'daki 113 yıllık tarihi Meslek Fabrikası binasını, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası da isterken İstanbul'da bir meslek yüksek okulu bulunan Adıgüzel Vakfı'na üniversite kurmak için tahsis etti. Bu vakfın meslek yüksek okulu yöneticileri Soyer'in Cittaslow (Sakin Şehir) organizasyonundan dostları çıktı.

MAKAM ŞOFÖRÜ İZDENİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ: Tunç Soyer, halen makam şoförlüğünü yapan Hüseyin Sezer'i kentin yüz milyonlarca lira değerindeki vapur filosunu işleten İZDENİZ şirketine yönetim kurulu üyesi yaptı. Yeni Asır, bunu manşetten duyurunca bu icraatından geri adım attı.

HDP'LİLER BELEDİYEYE: Belediyeyi HDP'nin istihdam bürosuna çevirdi. Bu arada Rıfat Nalbantoğlu'nu CHP PM'ye sokabilmek adına Türkiye'nin her yerinden CHP delegesinin yakını ve akrabasını rüşvet verir gibi belediyede işe yerleştirdi.

BAL'LI ARKADAŞLAR: Soyer, mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nden çok sayıda arkadaşını belediyede ve şirketlerinde yönetici yaptı. Bazılarına çift maaş bağladı.

AİLE ŞİRKETİ GİBİ İŞLER: Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'in Başkan olduğu İzmir Köy-Koop Birliği ile çok konuşulan bir ticarete gitti. Buradan 50 milyon liraya yakın masrafla süt, kavurma, enginar alımı yaptı.

ÇAV BELLA ŞARKISI VE DANS: Soyer 3 yılda Çav Bella şarkısı söyleyip zıplayarak hafızılarda yer etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uyarısı üzerine Çav Bella söyleyip zıplamayı bırakmak zorunda kalan Soyer 2020 yılındaki 23 Nisan kutlamaları sırasında dans ederek Türkiye gündemine geldi.

KAFA GÖZ YARMA PROTOKOLÜ: Tunç Soyer'in protokol müdürü yaptığı emekli albay Fatih Özkurt, Buca'daki bir ziyarette CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş ile tartıştı. Bu sırada Özkurt'un iktirdiği Taş, düşerek başını yardı. Soyer, kuru bir özrün dışında Özkurt için hiçbir yaptırımda bulunmadı.

102 MİLYON LİRA UÇTU GİTTİ: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çıktığı opera binası ihalesini, 429 milyon lira ile en düşük tekliften 102 milyon lira daha fazla veren Ankaralı Çağdan Mühendislik ile Avusturyalı bir şirket kazandı. İhalede 'daha önce opera sahnesi inşa etmiş olma zorunluluğu' bulunuyordu. Bu ortaklık da bu şartı Avusturyalı firma sayesinde yerine getirdi. Ancak daha inşaat başlamadan Avusturyalı firma projeden çekildi. İş Tunç Soyer'in onayıyla, Çağdan Mühendislik'e devredildi.

KÖRFEZ İÇİN ADIM ATMADI: Göreve geldiğinde 3 yıl içinde yüzme sözü verdiği Körfez'in temizlenmesi için hiçbir adım atmadı. Arada göz boyamak için Güzelbahçe'de dalış yaptı, bir ara da Körfez'i temizleyememesine mazeret bulmak için Gediz Nehri Havzasını gezerek suçu başka yerlere atmaya çalıştı.

DÜNYA BANKASI KREDİSİ YALANI: Tunç Soyer, İzmir'de depremde zarar gören yapıların dönüştürülmesi amacıyla Dünya Bankası'ndan 340 milyon dolarlık kredi bulduklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kredi için önünde bekleyen dosyayı 6 aydır imzalamadığı için bu krediyi kullanamadıklarını iddia etti. Bu yalanı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dile getirdi. Ancak Cumhurbaşkanı'nın önünde böyle bir kredi dosyası olmadığı ortaya çıktı. Soyer de kendi söylediğini kendisi yalanlayarak "Henüz onaylanmış Cumhurbaşkanımızın önünde bekleyen bir kredi yok. Dünya Bankası ile sözlü mutabakat var" diyerek U dönüşü yaptı.

PAGOS PAZARI FİYASKOSU: Kadifekale'de bölgenin Yunanca adı olan "Pagos" isimli bir üretici pazarı açtı. Ancak buraya otobüsler kaldırmasına rağmen bu projesi tutmadı.

DEPREM FİYASKOSU: Depremin yaralarını sarmak ve depremzedeleri daha rahat koşullarda ev sahibi yapmak için hiçbir şey yapmayan Soyer, bunun yerine depremin birinci yıl dönümünde anıt açtı. Depremde hasar gören belediye ana binası için bile tek çivi çakmadı. Bu arada kentsel dönüşümde de çok az konut yaparak fiyaskoya imza attı. İzmir'in zaten birçoğu haritalandırılmış fay hatlarının belirlenmesi için ODTÜ'ye 19 milyon lira ödeme yaptı.

ERHAN GÜLENÇ