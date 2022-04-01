İzmir’de rüşvet operasyonu

İZMİR Emniyeti, Konak Belediyesi'ne ruhsat başvurusunda bulunanlardan 10 bin lira rüşvet istendiği iddiası ile harekete geçti. Alınan bilgiye göre, Kahramanlar'da motosiklet ekipmanları satan Ö.Y, Ocak ayında şirket kuran yeğeni F.H. adına depo olarak kullandığı mekanda işyeri açmaya karar verdi. Açılan işyerine gelen Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli S.N.G ile A.A, dükkan sahibi Ö.Y'den ruhsat evraklarını istedi.

10 BİN LİRA PARA İSTEDİLER

EVRAKLARI 45 günde tamamlayan Ö.Y, "Aynı zabıtalar gelip 'Bugün ruhsat almazsan işyerini mühürleyeceğiz. 10 liraya daha hızlı ayarlarsın' dedi. F.H. o gün harçları yatırmak için belediyeye gitti. Ona 'Sen işyerine git, biz gelip gördükten sonra ruhsat verelim' demişler. Sonra Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde görevli Y.K. ile H.D. işyerine geldi. Y.K, 'Batar katın önden açık olmalı. İtfaiye ve yapı kullanım raporlarının olması lazım. 10 bine senin işini çözeriz' deyip gitti. Bir süre sonra tekrar geldiklerinde o işi hallettiğimi söyledim. Organize şekilde hareket ettiğini düşündüğüm 4 kişiden şikayetçiyim" dedi.

Öte yandan aynı semtte esnaf olan R.K'nın da bu isimlerin kendisinden 10 bin lira rüşvet istediğini iddia ederek şikayette bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Y.K, mağdur Ö.Y'nin işyeri yakınına park ettiği aracında önceki gün seri numaraları alınmış 10 bin lirayla suçüstü yakalandı. Operasyon sonrası ifade veren S.N.G, A.A. ve H.D. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, paralarla yakalanan Y.K. ise tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Olay tamamen münferit bir durumdur. Bir kamu çalışanımız, yükümlülüğünün dışında hareket etmiş, bunun sonucunda da suçüstü yapılmıştır" denildi.

METİN BURMALI