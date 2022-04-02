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Haberler İzmir Otizmli Tuna Sakız’dan Çeşme'ye kulaç atacak

Otizmli Tuna Sakız’dan Çeşme'ye kulaç atacak

2.4.2022

Otizmli Tuna Sakız’dan Çeşme’ye kulaç atacak
İZMİR'DE otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca (19), otizmde farkındalığı artırmak için Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye kulaç atacak. Tuna, 27 Nisan'da gerçekleştirmeyi planladığı açık su geçişi ile Sakız'dan İzmir'e yüzecek. İlkay Tunca (53) ve Gülnur Tunca (51) çiftinin tek çocuğu olan otizmli Tuna, maraton yüzücüsü olarak kazandığı madalyaların ardından iki ülke arasında yüzen tek özel sporcu olmayı hedefliyor. Daha önce Çanakkale Boğazı'nı, iki kez de İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen Tuna, "Yüzmeyi çok seviyorum. Yüzerken mutluyum. Hızlı yüzüp daha çok madalya kazanmak istiyorum" dedi.
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