Daire başkanı fena yakalandı- Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde borç gırtlağa dayanınca tasarruf tedbirleri uygulanıp kurumda personelin çok gerekli olmadıkça fazla mesai yapması yasaklandı. İşte, halen daire başkanı kadrosunda olmasına rağmen şube müdürü olarak görev yapan bir yönetici de, pazar günü şoförü ve makam aracıyla görev yaptığı havzadaki ilçeden çıkıp Bayındır'da kendisine ait olan bahçeye gitmiş.

Yani kurumun kendisine verdiği makam arabasını kişisel işi için kullanmış. Belediyede tasarruf tedbirleri kapsamında fazla mesailer üzerinde bile inceleme yapılırken bu kişinin şoförünün pazar günü yaptığı fazla mesai dikkat çekmiş ve skandal ortaya çıkmış. Bununla ilgili tutanak bile tutulmuş. Bakalım skandala nasıl bir işlem yapılacak?

ERHAN GÜLENÇ