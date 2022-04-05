  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Daire başkanı fena yakalandı- Kulağıma Gelenler

Daire başkanı fena yakalandı- Kulağıma Gelenler

5.4.2022

Daire başkanı fena yakalandı- Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde borç gırtlağa dayanınca tasarruf tedbirleri uygulanıp kurumda personelin çok gerekli olmadıkça fazla mesai yapması yasaklandı. İşte, halen daire başkanı kadrosunda olmasına rağmen şube müdürü olarak görev yapan bir yönetici de, pazar günü şoförü ve makam aracıyla görev yaptığı havzadaki ilçeden çıkıp Bayındır'da kendisine ait olan bahçeye gitmiş.

Yani kurumun kendisine verdiği makam arabasını kişisel işi için kullanmış. Belediyede tasarruf tedbirleri kapsamında fazla mesailer üzerinde bile inceleme yapılırken bu kişinin şoförünün pazar günü yaptığı fazla mesai dikkat çekmiş ve skandal ortaya çıkmış. Bununla ilgili tutanak bile tutulmuş. Bakalım skandala nasıl bir işlem yapılacak?

ERHAN GÜLENÇ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA