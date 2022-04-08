Çiğli Belediyesi’nde grev günü

ÇİĞLİ Belediyesi şirketi Çibel A.Ş. ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren ve 836 işçiyi kapsayan toplu sözleşme sürecinden anlaşma sağlanamayınca işçiler greve çıktı. Çiğli Belediyesi önünde toplanan işçiler, "Direne direne kazanacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "İş ekmek yoksa barışta yok" sloganları attı.

'HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

ÜCRET ve sosyal haklarda anlaşma sağlanamayınca greve çıkılırken, sendikadan yapılan açıklamada "Toplu sözleşmedeki taleplerimiz yerine gelmedi. Bu konuda SODEM Sen yetkilileri ve Çiğli Belediyesi yetkilileriyle herhangi bir anlaşma sağlanamadığı için yasal hakkımızı kullanarak grev pankartımızı asarak grevimizi başlattık. Biz taleplerimizi ülkenin ekonomik gidişatına göre enflasyonun her ay artması yüzünden revize ederek güncelleştirdik. Bizler hak ettiğimiz alın terinin karşılığını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Çiğli işçilerinin grevine Genel-İş İzmir Şubelerinin yöneticileri ve Deriteks Sendikası Akar Tekstil temsilcileri de destek verdi.