  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Yüz Tanıma Laboratuvarı gönüllüleri bekliyor

Yüz Tanıma Laboratuvarı gönüllüleri bekliyor

8.4.2022

Yüz Tanıma Laboratuvarı gönüllüleri bekliyor
İZMİR'DE Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı'nda yer alan 'Ege Yüz Tanıma Laboratuvarı', yüz tanıma becerisinin altındaki bireysel farklılıkları incelemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sonia Amado tarafından yürütülen ve Doç. Dr. Aycan Kapucu Eryar'ın araştırmacı olduğu 'Yüz Tanıma Becerisindeki Bireysel Farklılıkların Açıklanmasında Yüz İşleme Stratejilerinin Rolü' projesi kapsamında yüz tanımaya yönelik önemli veriler elde ediliyor. Gözlenen bireysel farklılıkların daha iyi saptanması için çok sayıda katılımcıya ihtiyaç duyduklarına dikkat çeken Prof. Dr. Amado, "Çalışmalarımızdaki katılımcı sayısının artmasını arzu ediyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA