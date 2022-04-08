Yüz Tanıma Laboratuvarı gönüllüleri bekliyor

İZMİR'DE Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı'nda yer alan 'Ege Yüz Tanıma Laboratuvarı', yüz tanıma becerisinin altındaki bireysel farklılıkları incelemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sonia Amado tarafından yürütülen ve Doç. Dr. Aycan Kapucu Eryar'ın araştırmacı olduğu 'Yüz Tanıma Becerisindeki Bireysel Farklılıkların Açıklanmasında Yüz İşleme Stratejilerinin Rolü' projesi kapsamında yüz tanımaya yönelik önemli veriler elde ediliyor. Gözlenen bireysel farklılıkların daha iyi saptanması için çok sayıda katılımcıya ihtiyaç duyduklarına dikkat çeken Prof. Dr. Amado, "Çalışmalarımızdaki katılımcı sayısının artmasını arzu ediyoruz" dedi.

DİĞER