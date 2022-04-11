“İzmir’de güzergahların genişlemesi gerekiyor”

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici, Hafta Başı sohbetlerinin konuğu oldu. Minibüs esnafının sıkıntıları ve projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Kayışdikici, "Yıllardır güzergâhlar kurulmuş ve bu güzergâhların dışına çıkılmamış. Gidilmesi gereken çok fazla yer var. Minibüsçüler bu genişlemeyi sağlarsa gittikleri yerin esnafına ve iş gücüne katkıda bulunur. Güzergâhlarımızı genişleterek, yolcuyu en seri şekilde götürmemiz lazım" dedi.

■ Minibüsçü esnafının sıkıntıları neler?

En büyük sıkıntımız çalışma şartlarımız. Geçmişte İzmir halkını taşıyan birinci unsur bizdik. Yolcu adetlerimiz çok farklıydı. 91-93 yıllarında herkes bizi eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'un şehir dışına çıkardığını zannediyor ama öyle değil. Geçmiş yönetimin hatalarından dolayı Yüksel bey bizi bu konuma getirdi.

İŞ GÜCÜNE KATKI SAĞLAR

İlk etapta durak iptallerimiz yoktu, sadece tadilatları vardı. Karşıyaka iskeleye çalışırken mevcut güzergaha kondu. Yüksel başkan buraya çalışın sizlere tadilat yapacağız dedi. O zaman bu işi benimseyen arkadaşlarımız olsaydı, yeni güzergahlar açardık. 91-93 yıllarından evvel Buca-Gaziemir, Buca-Garaj, Buca-Yeşilyurt, Yeşilyurt-Bornova yoktu. Buna benzer bir sürü durağımız yoktu. O zaman bunları açabilirdik.

■ Bu sorunun ortadan kalkması için neler yapmak gerekiyor?

Yıllardır güzergâhlar kurulmuş ve bu güzergâhların dışına çıkılmamış. Gidilmesi gereken çok fazla yer var. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bizim yeni güzergahlar açmamız gerekiyor. İzmir'de minibüslerin gitmediği çok fazla bölge var. Bazı güzergahlar ise sıkıntılı. Bizim esnafımızın mağdur olmaması için acil olarak yeni güzergahlar oluşturulmalı. Minibüsçüler bu genişlemeyi sağlarsa gittikleri yerin esnafına ve iş gücüne katkıda bulunur. Güzergâhlarımızı genişleterek, yolcuyu en seri şekilde götürmemiz lazım.

MİNİBÜSLERDE KADIN ŞOFÖRLER DE ÇALIŞACAK

Minibüslerde en büyük şikâyet şoförlerle alakalı oluyor. Şoför kalitesinin düşük olduğuna dair eleştiriler var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında şoförlerin arasında yüzde 5 gibi bir oran sıkıntılı. Bu oran bizi yanlış yansıtıyor. Bazı mal sahipleri maalesef arabasına sahip çıkamadı. Kendinden fedakarlık edip, bu kişileri yavaş yavaş temizlemek gerekiyor. Ben 2006 yılında oda başkanlığı yaptığım sırada bir şoför yönetmeliği yaptım. Ben belediye şoförü alınırken hangi kıstaslar var ise o kıstasların gelmesini istiyorum. Şoför kalitesini yükseltmek, bizim en büyük projelerimizden biri. Kadın şoför çalıştırmak da projelerimiz arasında yer alıyor. İlk etapta belirli güzergâhlarda bunu yapmayı planlıyoruz.

MERT ALPDÜNDAR