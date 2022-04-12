Aliağa Belediyesi’nden dev yatırım

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın geçen ay müjdesini verdiği İzmir - Çanakkale yolu eski garaj mevkiindeki 'Aliağa Şehir Merkezi Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi' için protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre kamuoyunda 'Battı Çıktı' olarak bilinen proje Aliağa Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.

PROTOKOL İMZALANDI

Çalışmalarına kısa sürede başlanması planlanan proje, trafik akışının yoğun olduğu eski garaj bölgesinde transit geçişe imkan sağlayarak kent içi trafiğinin de yükünü azaltacak. Aliağa'da Çanakkale yolu eski garaj mevkiinde şehir trafiğine nefes aldıracak 'Aliağa Şehir Merkezi Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi' Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli'nin imzaladığı protokolle resmiyet kazandı. Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü'nde imzalanan protokolle Aliağalıların uzun süredir beklediği projenin yapım işleri Aliağa Belediyesi'ne devredildi.

Aliağa için önemli bir protokole imza attıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Uzun zamandır Çanakkale yolu, Eski Garaj bölgesinde battı çıktı yapılması konusunda bir arzumuz vardı. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz bu konuyla ilgili bir proje hazırlamıştı. Ancak bu proje devlet demir yollarımızın İZBAN hattı güzergahına uygun olacak şekilde düzenlenmişti. Aliağamızı ikiye bölecek olması nedeniyle bu projenin çok doğru olmadığını savunduk. Projenin Aliağamız açısından daha uygun şekilde olmasını istedik. Yaklaşık iki ay önce Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İZBAN hattı güzergahı ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğümüz bu düzenlemeye karşılık mevcut battı çıktı ve kavşak düzenlemesini revize etti" dedi.

"BELEDIYE OLARAK BIZ YAPACAGIZ"

REVİZE edilen projenin transit geçişte kolaylık sağlayacağı gibi şehri ikiye bölmeyecek bir proje olduğunu ifade eden Başkan Serkan Acar, "Revize edilen Battı Çıktı projesini Aliağa Belediyesi olarak yapmak istediğimizi Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve Genel Müdürlüğümüze ilettik. Projenin hayata geçmesi hususunda protokol hazırlandı. Bugün de protokolün imza törenini gerçekleştirdik. Aliağamız için büyük önem arz eden projenin hayata geçmesi için özveri gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ'a, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu'na ve Bölge Müdürümüz Murat Gönenli'ye çok teşekkür ediyorum. Protokolümüzün Aliağa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

ALİAĞA SAĞLIK ÜSSÜ OLUYOR

Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlandı

Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesi'nde projelendirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün kontrol ve koordinesinde yürütülen 52 bin 464 metrekare kapalı alana sahip, üç bloktan oluşan ve 200 yatak kapasitesine sahip hastanenin kaba inşaat çalışmaları sona erdi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın "2019-2024 Aliağa Gelişim Vizyonu" çerçevesinde projelendirilerek Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde başlatılan hastane hem sağlık hem de istihdam açısından bölgeye büyük bir katkı sağlayacak. Kaba inşaat giderleri Aliağa Belediyesi tarafından karşılanan hastane Aliağa'ya olduğu kadar bölgenin de önemli bir sağlık üssü olacak.

ÖNEMLİ BİR TANI MERKEZİ

TAM donanımlı hastanede acil servis, mikrocerrahi, yanık ünitesi, fizik tedavi ünitesi, hiperbarik oksijen tedavi ünitesi gibi önemli birimler yer alacak. Hastalıklara tanı konulması açısından da ülke genelinde önemli bir merkez olacak. Hastane; E87 Uluslararası Karayolu üzerinde ve Kuzey Ege Otoyolu çıkışında bulunmasıyla önemli bir ulaşım bölgesinde yer alıyor. Hastaneye aynı zamanda denizden ve helikopterle ulaşım imkanı da bulunuyor. Hastane, çalışanlarıyla bölgede istihdama doğrudan, yan sektörlerle birlikte dolaylı katkısı olacak.

DOĞAPARK KUZEY EGE'NİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

2014 yılından bu yana Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı, Ağapark Plaj ve Sosyal Yaşam Alanı, Zeytinlipark, Kent Park gibi projelerle Aliağa'nın doğayla içiçe, sosyal yaşamı zenginleştiren projelerini hayata geçiren Aliağa Belediyesi 2022'ye girerken başlattığı Doğapark projesinin çalışmalarını sürdürüyor.

KÜLTÜR VE SANAT

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Doğapark'ın Kuzey Ege'nin yeni cazibe merkezi olacağını söyledi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Aliağa Gelişim Vizyonu kapsamında hazırlanan proje Aliağa'da kent merkezinde olmasına rağmen bugüne kadar hiç kullanılamayan bir bölgeyi 7'den 77'ye her yaşa hitap edecek kültür, sanat, spor ve sosyal yaşam alanına dönüştürecek.

Yalı Mahallesi ile Kültür Mahallesi arasındaki Toplam 45.000 m2 alan üzerine kurulacak olan Yaşam ve Macera Parkı (Doğa Park) ile Aliağa'ya sosyo- kültürel aktivitelerin gerçekleştirileceği bir yaşam alanı kazandırılacak.

ÖZEL ALANLAR

Doğapark içinde sosyal tesis, restoran ve kafeteryalar, yürüyüş ve koşu parkurları, etkinlik alanları, macera parkı, piknik alanları, çocuk oyun alanları, engellilere özel kondisyon ve oyun alanları, seyir terasları, emekliler lokali, süs havuzları bulunacak.

ÖGRENCİLERDEN KİTAP OKUMA ETKINLIGI

ALİAĞALI öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerle birlikte kitap okudu. Öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Serkan Acar, istek üzerine öğrencilerin okudukları kitapları imzaladı.

BAŞKANA YOĞUN İLGİ

ALİAĞA İlçe Halk Kütüphanesi tarafından Demokrasi Meydanı'nda organize edilen etkinlikte Aliağa'da 2021 yılında en çok kitap okuyanlara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni sonrasında 'Okursak Dünya Güzelleşir' temasıyla 20 dakikalık kitap okuma etkinliği yapıldı. Öğrencilerle birlikte kitap okuyan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerin fotoğraf ve imza isteklerini de geri çevirmedi.

GÜNÜBİRLİK TURİZMİN YENİ ADRESİ: GÜZELHİSAR SOSYAL TESİSLERİ

ALİAĞA Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kırsal kalkınma ve turizm vizyonu çerçevesinde, tarihi Güzelhisar Mahallesi'nin tanıtımı, mahallenin bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesi ve bölgeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılması amacıyla projelendirilen Güzelhisar Sosyal Tesisleri, tertemiz bir havada keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

EŞSİZ MANZARA

GÜZELHİSAR Sosyal Tesisleri içerisinde 410 metrekarelik ahşap seyir terası, 550 metrekare açık ve kapalı alana sahip kafe ve restoran, köy yöresel ürün satış stantları, Güzelhisar'ın yöresel lezzetlerinden olan gözleme ve tandırın servis edileceği açık hava pişirme alanları bulunuyor. Manzaraya hâkim noktalarda yaz-kış kullanıma uygun 180 metrekare açılır-kapanır camekanlar, ebeveynleri ile gelen çocukların özgürce vakit geçirebileceği 180 metrekare açık hava çocuk aktivite alanı, özel organizasyonlar için rezervasyon yapılabilecek açılır-kapanır localar, mescit ve otopark alanları yer alıyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE

GÜZELHİSAR Mahallesi'nde manzaraya hakim bir noktada 4 bin 860 metrekare alan üzerine kurulu sosyal tesis; Mahallenin tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilen taş bina restoran, doğa manzaralı ahşap yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuk oyun grupları, peyzaj düzenlemesi ve yeşille iç içe tertemiz havasıyla, doğa, tarih ve misafirlerine hizmet veriyor.

SENLİK HAVASINDA ORMAN TEMİZLİGİ

ALİAĞA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Atatürk ve Mehmet Saka Ortaokullarında eğitim gören öğrencilerle birlikte orman temizliği yaptı. Ormanlık alanda çevre temizliği yapan öğrenciler bir yandan da güzel havanın tadını çıkardı. Güzelhisar Mahallesi ormanlık alanda "Temiz Çevre, Temiz Aliağa" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerin ilgi odağı oldu.

"GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

ÖĞRENCİLERLE yakından ilgilenen Başkan Serkan Acar, öğrencilere orman temizliğinin önemini anlattı. Geçtiğimiz yıl yurt genelinde yaşanan orman yangınlarına bir daha sebebiyet vermemek adına farkındalık oluşturmak için organize edilen etkinliğe katılan öğrenciler ormanlık alanda cam kırıklarından naylon atıklara kadar birçok çöpü titizlikle topladı.

ETKİNLİKTE öğrencilerle bir araya gelen Başkan Serkan Acar, öğrencilere orman temizliğinin önemini anlattı. Başkan Serkan Acar, "Ormanlarımız havanın temizliği açısından çok büyük bir önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl birçok şehirde orman yangını yaşandı. Orman yangınlarının en önemli nedeni ormanlık alanlarda bulunan cam atıklarıdır. Ormanlar, bizim oksijenimiz doğanın ise ciğeridir. Bu yüzden ormanlarımızı korumalıyız, temiz tutmalıyız. Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Zaten güzel olan şehrimizi temiz tutarak daha da güzelleştireceğiz" dedi. Etkinlik sonrası öğrencilerle vakit geçiren Başkan Serkan Acar, öğrencilerin keyifli saatlerine ortak oldu. Şenlik havasından geçen etkinlikte öğrencilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Başkan Serkan Acar, öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

AMBULANS SERVİSİ IZMİR BİRİNCİSİ

VATANDAŞINA sunduğu sağlık hizmetleri ile adından sıkça söz ettiren Aliağa Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Servisi, yaptığı çalışmalar ve vatandaşa ulaşma konusunda İzmir genelinde sağlık hizmetleri ve ambulans servisleri arasında üçüncü olurken belediyeler arasında birinci oldu. Aliağa Belediyesi Milletin Sağlık Ekibi, Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Servisi 2021 Yılında 3 Bin 235 vatandaşa hizmet verdi. Aliağa'da 12 kişilik ekibi, 3 adet Mavi Şerit Hasta Nakil Ambulansı ve 1 adet Evde Bakım Aracı ile hizmet veren Aliağa Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Servisi, vatandaşların sağlık durumlarıyla yakından ilgileniyor.

SAĞLIK Ekipleri, hasta vatandaşların hastaneye ulaşımına, evinde tedavi görenlerin ise tedavi ve pansumanlarına yardımcı oluyor. Ambulans Ekibi, 2021 yılında 2001 hasta sevkinin yanı sıra 1071 evde sağlık hizmeti gerçekleştirirdi. 163 sosyal etkinlikte görev aldı. Aliağa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden İl Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Uzman Dursun Alyaz ve Dr. Serhat Sami Çengel, yapılan hizmetlerden ötürü Aliağa Belediyesi'ne teşekkür etti. Vatandaşlar, Belediye Sağlık Ekipleri ile ilgili taleplerini Alo 153 veya 0 530 277 2222 numaralı mobil hat üzerinden Hilal Masa'ya iletebiliyor.