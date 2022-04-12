İzmir iftar saati 12 Nisan Salı! İzmir’de akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İzmir iftar saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il iftar saatlerini açıkladı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar 'İzmir'de akşam ezanı bugün saat kaçta?' sorusunun yanıtını arıyor. Yayınlanan imsakiyeler ile vatandaşlar iftar saatlerini takip ediyor. Peki İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte 12 Nisan İzmir iftar saati...

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İl il iftar saatleri araştırılıyor. Diyanet 2022 yılı iftar saatlerini paylaştı.

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BOZULAN VACİP VE NAFİLE ORUÇLARIN KAZASI GEREKİR Mİ?

Adak sebebiyle vacip olan oruç bozulursa kaza edilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 284-285). Nafile oruç ise, kişiye farz veya vacip olmadığı hâlde, isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nafile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, bozulan nafile orucun da kaza edilmesi Hanefîlere göre vaciptir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 271).