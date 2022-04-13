Kanlı miras

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 46 yaşındaki Murat Atay, öz ablası Aynur Karadağ'ı miras kavgasında üç el ateş ederek ağır yaraladı. Bir çok suçtan kaydı bulunan Atay kaçmak istedi ancak polisler tarafından kısa sürede yakalanarak göz altına alındı.

MAHKEMEYİ KAZANMIŞTI

Akıl almaz olay İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dün saat 22.00 sıralarında Goncalar Mahallesi 1828/25 sokakta bulunan bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Atay (46) ablası Aynur Karadağ (48) ile aralarında miraslı ev yüzünden mahkemelik oldu. Mahkemeyi kazanan Murat Atay evden çıkması için ablasına ve yeğenlerine baskı yapıyordu. Atay, bu konuyu konuşmak için ablasının evine gitti. Evde Murat Atay ile ablası arasındaki miras tartışması kavgaya dönüştü

Gözü dönmüş kardeş yanında getirdiği silahla ablasına art arda ateş açtı. Aynur Karadağ, kulağına, koluna ve karnına isabet eden 3 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kardeş ise suç aleti silahla birlikte yaya olarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı durumdaki Aynur Karadağ, yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

1 SAATTE YAKALANDI

ÖTE yandan, şüpheli Murat Atay, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 60 dakika gibi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve evde hakaret ve tehdit edildiği için bir anda kendisini kaybettiğini ve silahını ateşlediğini söylediği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL