Çocukları için geldi eski kocası katletti

Konya'dan velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için eski eşi Yalçın Polat'ın İzmir'deki evine gelen Remziye Tüysüz (22) eski kocası tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından eski koca Yalçın Polat'ın (28) yanı sıra kardeşleri Osman, Furkan, babası Hanifi ile babaannesi Hanım Polat gözaltına alındı.

Olay, İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde önceki gece yaşandı. Konya'da yaşayan 2 çocuk annesi Remziye Tüysüz, çocuklarını görmek için 4 ay önce boşandığı eşi Yalçın Polat'ın evine gitti. Birkaç saat sonra kapısı açık olan eve gelen bir yakını Remziye Tüysüz'ün battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tüysüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının boğularak öldürüldükten sonra cesedinin battaniyeye sarıldığı anlaşıldı. Polis, Yalçın Polat'ın evde bulunan babası Hanifi Polat, babaannesi Hanım Polat ve kardeşleri Osman Polat ile Furkan Polat'ı gözaltına aldı.

ORMANLIK ALANA GÖMECEKTİ

Katil kocanın peşine düşen polis ekipleri, Yalçın Polat'ın 2 saat önce araç kiralamak için gittiği şirkete verdiği kimlik bilgilerinin sisteme düşmüş olduğunu gördü. Yapılan araştırmada Yalçın Polat'ın başka suçlardan da arandığı için aynı gece başka polis ekipleri tarafından zaten yakalanmış olduğu öğrenildi. Yalçın Polat'ın yakalanmasıydı kiraladığı araçla battaniyeye sarılı cesedi evden çıkarıp ormanlık alanda gömmeyi planladığı öğrenildi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAMIŞ

ÖLDÜRÜLEN kadının eski kocası Yalçın Polat'ın ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Yalçın Polat'ın ifadesinde Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini, benzer konular sebebiyle tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamadığını ve elleriyle boğarak öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

KORNEALARI BAĞIŞLANDI

REMZİYE Tüysüz'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Tüysüz'ün kornealarının bağışlandığı öğrenilirken, cenazesinin Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

FATİH ŞENDİL