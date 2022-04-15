İzmir bu kruvaziyeri altı yıldır bekliyordu

İZMİR'DE uzun yıllardır beklenen kruvaziyer gemisi dün sabah Alsancak Limanı'na yanaştı. İlk konukları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener karşılarken iki isim İnsignia adlı geminin kaptanına çiçek vererek 'Hoş geldiniz' dedi.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İzmir turizminde büyük hedefleri olduğunu belirterek, "Kruvaziyerlerin gelmesi çok önemli. 6 kıtada 60 ülkeyi gezecek bir turist grubu kente geldi... Kruvaziyer seferlerini artırmak için oda olarak çalışıyoruz. Bir ekibimiz Miami'de düzenlenen toplantıya katılacak. Sonrasında ise Malaga'daki fuara başkanımız ile birlikte katılacağız. Bu bir başlangıç, amacımız bu seferleri arttırmak ve İzmir'in turizm hedeflerine ulaşmasını sağlamak" dedi.

2016 yılından sonra gelen ilk kruvaziyer gemisinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün hem İZTO Başkanımız ve vali yardımcımız ile birlikte ilk gemiyi karşılamaya geldik. Kaptanı ziyaret ettik. Çok heyecan verici bir gün İzmir ve bizler için.

AYVALIK'TA MİDİLLİLİ TURİSTLERE KARANFİL

Yunanistan'ın Midilli Adası ile Balıkesir'in Ayvalık ilçelerindeki deniz hudut kapıları, koronavirüs salgını nedeniyle 4 Mart 2020'de karşılıklı kapatıldı. 25 ay sonra feribot seferleri başlatılırken, ilk turist kafilesi de bugün geldi. Ayvalık Hudut Kapısı'ndan giriş yapan 154 kişilik kafile, karanfillerle karşılandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Kovid-19 salgını nedeniyle 25 ay ara verilmesinin ardından 12 Nisan'da yeniden başlayan feribot seferleriyle Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan turistleri ağırlamaya başladı. Midilli'den sabah saatlerinde hareket eden 3 feribot, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından 154 kişiyi Ayvalık'a getirdi. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak kente giren kafile, Ayvalık Belediyesi Liman İskelesi'nde karanfillerle karşılandı. ■ SUAT SALGIN Scooter parçalarını ararken üretici oldu