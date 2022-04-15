İzmir’de fabrika gibi okul! Siparişlere yetişemiyorlar

"HER ŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLADI"

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tire Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Yıldırım, "Tire hayvancılık ve sütün başkenti. Arkadaşlarımız böyle bir proje geliştirmiş. Aslında bu proje ilk başlarda beni hem sevindirdi hem düşündürdü. Zaten ilçe bir üretim merkezi ve çok sayıda imalathane var. Ancak hiçbir zaman konuya olumsuz yönünden bakmadık. Ödenek talebi için projeyi hemen İzmir İl Milli eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderdik ve projemiz onaylandı.

Şimdi arkadaşlarımız haftada yaklaşık 2 ton tereyağı imal ediyor. İlk başlarda pazar payında sıkıntı yaşasak da kısa sürede kendimize bir pazar yakaladık. Eğer pazar payımızda artış olursa tabii ki imalata ağırlık verip siparişleri karşılarız. Ben bu projenin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.