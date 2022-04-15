Kandırılan işçilere şimdi de silahlı baskın

Çiğli Belediyesi'nde Başkan Utku Gümrükçü'nün Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekilliğine aday olmasının ardından DİSK'e bağlı Genel İş 8. Nolu Şube tarafından başlatılan ve arkasında siyasi oyun olduğu konuşulan grev, Gümrükçü'nün adaylıktan çekilmesinin ardından son buldu.

SENDİKA TAVIR DEĞİŞTİRDİ

'Siyasi oyun' olarak yorumlanan adaylık meselesi gündem yaratırken, Büyükşehir'de grup başkanvekilliğine Soyer'in istediği Murat Aydın getirildi. Gümrükçü'nün 'şebeke' diye nitelendirdiği yapıdaki isimlerin, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vekili Mustafa Özuslu ile DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı olduğu iddiaları büyük ses getirmişti.

İŞÇİLERİN HAYALKIRIKLIĞI

Belediyeden sözleşme imzalamak için büyük bir zam isteyerek işçileri greve çıkaran Sendika Yönetimi ise, Gümrükçü'nün çekilmesinin ardından tavır değiştirdi ve greve çıkarken istedikleri zam oranının daha azını kabul ederek toplu sözleşmeyi imzaladı. Bu tavır değişikliği de, başlatılan grevin, CHP'deki 'şebekenin' adaylık meselesi için kullandığı iddialarını destekledi. Ancak Gümrükçü'nün adaylıktan çekilmesinin ardından sendika, greve gerekçesi olan taleplerden büyük oranda taviz verdi.

Buna göre, ilk yıl için yüzde 36, ikinci yılın ilk 6 ayı yüzde 20, ikinci 6 ayı içinse yüzde 17 ve üçüncü yıl için ÜFETÜFE+ 2 puanlık zamda el sıkışıldı. DİSK Temsilcisi Memiş Sarı ve Sendika 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin'in sözlerine güvenerek greve çıkan 800 civarında işçinin önemli bölümü, sendikanın kendilerini sattığını iddia edip belediyeyi basarak "Satılmış sendika" sloganları attı. Bu gelişmelerin ardından kandırıldıklarını düşünen işçilerin şantiyesinde olay çıktı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

İŞÇİLER, Şube Başkanı Gümüştekin ve işyeri baştemsilcisi Hasan Atalay'a büyük tepki gösterdi. Arada yaşanan tartışmalar daha da büyüdü. İddiaya göre, dün sabah ise, Sarı ve Gümüştekin'e yakın bir isim olduğu belirtilen işyeri baştemsilcisi Hasan Atalay, elinde tüfekle belediyenin Harmandalı'ndaki şantiyesine gitti. Burada sözleşmeden memnun olmayan işçilerle tartıştı.

Atalay'ın tüfekle havaya ateş ettiği de öne sürüldü. Ardından olaya polis el koydu. Karakolda ifadesi alınan Atalay, bu sırada olay sırasında elinde olduğu belirtilen tüfeği de telefonla talimat vererek getirtip polise teslim etti. Bu sırada Şube Başkanı Gümüştekin ve bazı şube yöneticileri de Atalay'a destek vermek için karakola geldi. Gözaltına alınan Atalay, polis tarafından ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısı'nın emriyle polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

ERHAN GÜLENÇ