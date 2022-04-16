Atık malzemeden teleskop yaptılar

İZMİR Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Batuhan Laçinoğlu ve Berat Serhat Daşkın, öğretmenlerinin desteğiyle atık malzemelerden yararlanarak tasarladıkları teleskobun patentini aldı. Uzay ve astronomiye meraklı Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı 11. sınıf öğrencisi Batuhan Laçinoğlu ve Berat Serhat Daşkın, geçen yıl kasımda, TEKNOFEST'e katılabilmek adına öğretmenleri Murat Yılmaz ile teleskop üretmek için kolları sıvadı.

Atık malzemelerden yararlanan ekip, okul müdürü Mustafa Genç ve idarenin destekleriyle temin ettikleri araç gereçlerle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Okulun isminin baş harflerinden esinlenilerek "NATEMSKOP" adını verdikleri ürünü geliştiren öğrenciler, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent almayı da başardı.