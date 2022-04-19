İzmir’de ağır hasarlı kaç bina kaldı? İşte çalışmalarda son durum

DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLMEYE DEVAM EDİYOR

İlk anahtar teslimlerinin 17 Ocak'ta yapıldığı deprem konutları ise etaplar halinde depremzede hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Deprem konutlarına ilişkin gelişmeler hakkında da bilgi veren Nasır, "Bayraklı merkezinde yıkılan binaların olduğu yerde 7 proje alanı ve yine Bayraklı'da rezerv alanı oluşturularak toplam 5 bin 40 konut ve 350 işyeri ile ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Proje alanlarındaki binaların büyük bir bölümü teslim edildi. Mayıs ayı sonuna kadar 7 proje alanındaki bin 391 konut ve 302 işyeri hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Mayıs ayında rezerv alanındaki 397 konutun kuraları çekilerek teslimleri yapılacak. Geri kalanlar da aralık ayına kadar her ay etaplar halinde tamamlanmış olacak. Bakanlığımız ve hükümet, 5 bin 40 konutla birlikte İzmir'de yaklaşık 25 bin konutu yenilemiş olacak.