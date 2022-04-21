Serdar Aksoy: Bana parti içinden kumpas kuruldu

MENEMEN Belediyesi'ne yönelik 'zimmet ve irtikap' iddiasıyla 2020'de düzenlenen operasyon kapsamında yargılanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Menemen Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Serdar Aksoy, konuk olduğu bir canlı yayında gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Aksoy, kendisinin yargılandığı davayla ilgili daha sonra kriminalde sahte olduğu tespit edilen belgeyi gösteren kişinin CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu olduğunu öne sürdü. Aksoy, kendisine CHP içinden kumpas kurulduğunu iddia ederek "Menemen bir hizip tarafından dizayn edilmeye çalışıldı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar" dedi.

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