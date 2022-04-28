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Haberler İzmir Öz annesi istismarda bulunmuş! İzmir'de minik Eymen'in ölümünde kahreden detaylar

Öz annesi istismarda bulunmuş! İzmir'de minik Eymen'in ölümünde kahreden detaylar

İzmir'de minik Eymen'in annesi ve annesinin arkadaşı tarafından canice öldürülmesi olayında kahreden detaylar telefondan çıktı. Yapılan incelemelerde minik Eymen hakkında cinsel içerikli iğrenç mesajlar olduğu belirlendi. 5 yaşındaki Eymen'in istismar ve darp görüntüleri ortaya çıktı. İşte her detayı mide bulandıran olayın ayrıntıları...

SABAH

28.04.2022, 09:36

İzmir'de yaşanan ve Türkiye'nin günlerce konuştuğu minik Eymen'in ölümüne ilişkin çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Anne Mine Durak (27) ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin (38) tarafından canice öldürülen 5 yaşındaki Eymen'in istismar ve darp görüntüleri ortaya çıktı. Serkan Elçetin'in incelenen cep telefonunda öldürülen minik Eymen hakkında cinsel içerikli iğrenç mesajlar olduğu belirlendi. Fotoğraflarda çıplak vaziyette koltuk üzerinde görünen Eymen'e öz annesi tarafından bile istismarda bulunulduğu anlaşıldı. Ayrıca Serkan Elçetin tarafından yazıldığı düşünülen "Evli çocuklu çiftiz. Aramıza tek erkek alıyoruz" şeklinde de bir mesaj atıldığı belirlendi.

Öz annesi istismarda bulunmuş! İzmir’de minik Eymen’in ölümünde kahreden detaylar

EYMEN CANİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İzmir polisi, 3 yıl önce Mine Durak'ın oğlu Eymen Sadık Durak'a şiddet uyguladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis minik Eymen'e ulaşamazken, anne Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu. Çelişkili ifadeler üzerine soruşturmasını derinleştiren polis minik Eymen'in canice öldürüldüğünü belirledi.

Öz annesi istismarda bulunmuş! İzmir’de minik Eymen’in ölümünde kahreden detaylar

TANDIR ÇUKURUNDA CESEDİ BULUNDU

Küçük çocuğun cesedi 1 Eylül 2019'da elleri ayakları bağlı şekilde, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurunda poşet içinde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öz annesi istismarda bulunmuş! İzmir’de minik Eymen’in ölümünde kahreden detaylar

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mine Durak'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında davanın karar duruşmasının ardından itirazlar sonucu dosya istinafa taşındı. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.

Öz annesi istismarda bulunmuş! İzmir’de minik Eymen’in ölümünde kahreden detaylar

YEREL MAHKEME KARARI BOZULDU

Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu. Bozma kararının ardından İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 2 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi.

Öz annesi istismarda bulunmuş! İzmir’de minik Eymen’in ölümünde kahreden detaylar

ÖZ ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETMİŞ

Mahkeme heyetinin Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporu tamamlandı. Serkan Elçetin'in incelenen cep telefonunda öldürülen minik Eymen hakkında cinsel içerikli iğrenç mesajlar olduğu belirlendi. Telefonda bulunan fotoğraflarda çıplak vaziyette koltuk üzerinde görünen Eymen'e öz annesi tarafından bile istismarda bulunulduğu anlaşıldı.

Öz annesi istismarda bulunmuş! İzmir’de minik Eymen’in ölümünde kahreden detaylar

"EVLİ ÇOCUKLU ÇİFTİZ, ARAMIZA TEK ERKEK ARIYORUZ" MESAJI!

Ayrıca Serkan Elçetin tarafından yazıldığı düşünülen "Evli çocuklu çiftiz. Aramıza tek erkek alıyoruz" şeklinde de bir mesaj atıldığı belirlendi. Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu ve Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosunun da bulunduğu belirtildi. Söz konusu videoda Durak'ın, minik Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi.

Öz annesi istismarda bulunmuş! İzmir’de minik Eymen’in ölümünde kahreden detaylar

İĞRENÇ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Telefonda, 'Güzelbahçe Deniz' ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmalar da yer aldı. Güzelbahçe Deniz isimli kişinin Elçetin'e, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. Elçetin'in telefon kaydında, 'Aa Annem' olarak kayıtlı kişiden, 'Sen Mine'ye mesaj at. Oğlunun ifadesini alacakmış. Götürsün gitsin. Polis çok ciddi konuştu.

Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum' şeklinde mesajların olduğu da yine raporda yer aldı. Elçetin'in telefon rehberinde 'Mineee' ismiyle kayıtlı numaraya cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtildi.

Öte yandan bilirkişi raporunun ardından mahkemenin, Elçetin'in telefonunda 'Güzelbahçe Deniz' olarak kayıtlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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