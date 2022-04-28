Öz annesi istismarda bulunmuş! İzmir’de minik Eymen’in ölümünde kahreden detaylar

İzmir'de yaşanan ve Türkiye'nin günlerce konuştuğu minik Eymen'in ölümüne ilişkin çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Anne Mine Durak (27) ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin (38) tarafından canice öldürülen 5 yaşındaki Eymen'in istismar ve darp görüntüleri ortaya çıktı. Serkan Elçetin'in incelenen cep telefonunda öldürülen minik Eymen hakkında cinsel içerikli iğrenç mesajlar olduğu belirlendi. Fotoğraflarda çıplak vaziyette koltuk üzerinde görünen Eymen'e öz annesi tarafından bile istismarda bulunulduğu anlaşıldı. Ayrıca Serkan Elçetin tarafından yazıldığı düşünülen "Evli çocuklu çiftiz. Aramıza tek erkek alıyoruz" şeklinde de bir mesaj atıldığı belirlendi.