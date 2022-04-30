Bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak

İzmir'de Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak. Arife günü ve bayramın ilk iki günü mezarlıklara özel ESHOT otobüs seferleri de yapılacak.

ÖZEL OTOBÜS SEFERLERİ

Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir, Afyon, Muğla ve Uşak'ta da vatandaşın rahat ve huzur içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için tüm tedbirleri alan belediyeler, şehir içi hizmet veren belediye otobüslerinin Ramazan Bayram'ında ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

ESHOT otobüs seferleri, bayram süresince pazar günü çalışma programına göre yapılacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, arife günü ile bayramın ilk iki günü mezarlıklara, özel seferler de yapacak. İzmir Metrosu, arife ve bayram günleri 06.00-12.00 ile 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 12.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı'nda gün boyunca seferler 7,5 dakikada bir; Karşıyaka Tramvayı'nda ise 10 dakikada bir olacak.

İZDENİZ'de hafta sonu tarifesi

İZDENİZ'DE arife ve bayram günlerinde hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Öte yandan İZDENİZ, 1 Mayıs Pazar gününden itibaren ise yaz dönemi sefer tarifesine geçecek.

SEBAHATTİN ALP