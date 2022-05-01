Klasik baklavanın tahtını salladı! Bayramın yeni gözdesi oldu

Geleneksel baklavanın soğuk olarak tüketilebilen çeşidi soğuk baklava, Ramazan Bayramı'nın sıcak günlere denk gelmesiyle klasik baklavanın tahtını salladı.
Covid-19 pandemisinin yavaş yavaş sonlanmasıyla vatandaşlar Ramazan Bayramı ziyaretlerini yüz yüze yapmanın heyecanını yaşarken, bayram geleneği olan baklava ikram etme alışkanlığı da son zamanların gözdesi soğuk baklava ile değişime uğradı. Geleneksel baklavanın soğuk olarak tüketilebilen çeşidi soğuk baklava, Ramazan Bayramı'nın sıcak günlere denk gelmesiyle klasik baklavanın tahtını salladı.