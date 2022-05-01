Klasik baklavanın tahtını salladı! Bayramın yeni gözdesi oldu

İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren ünlü bir baklava firmasının yönetim kurulu üyesi Cevdet Murat, vatandaşların bayram ziyareti özleminin bu bayram son bulacağını ifade ederek, "Ziyaretler ve hediyeleşme artık artıyor ve soğuk baklava da yaz aylarının vazgeçilmez bir tatlısı haline geldi son dönemlerde. Öyle bir tatlı ki çikolata sevenler, sütlü tatlı sevenler ve baklava sevenlerin hepsi bu ürünü seviyor. Çünkü bu ürününü içinde hepsi var" dedi.