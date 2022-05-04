Hobi olsun diye talan yapıyorlar

İZMİR'DE başta Menderes olmak üzere birçok ilçede tarım alanları 'hobi bahçesi' adı altında bölünüp yapılaşmaya açılırken diğer yandan narenciye bahçeleri ve zeytinlikler de hedefe konuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Ulamış'taki zeytinliğine kaçak villa yaptığı Seferihisar'da narenciye bahçesi ve zeytinlik talanı giderek artıyor.

Tarlaların ardından narenciye ve zeytinlik bahçelerine yönelik bu tür girişimlerin arttığı tespit edildi. TARIM ve Orman Müdürlüğü bu şekilde tespit ettikleri arazi sahipleri ve emlakçılar hakkında suç duyurularında bulunurken 5403 sayılı Toprak Su Koruma Kanunu çerçevesinde tarım dışı kullanımdan dolayı ceza uyguluyor. Ayrıca yapıların yıkılması için belediyeye yazı gönderiliyor. Belediyelerin de buraya cezai işlem uygulayıp yıkması ve eski haline dönüştürmesi gerekiyor.

HIDIRLIK'TA 35 EV

SEFERİHİSAR İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müdürlüğü'ne gönderdiği bir tespit yazısında Hıdırlık Mahallesi'ndeki denetimlerde narenciye bahçelerinin 300-400 metrekarelik bölümlere ayrıldığı ve hobi bahçesi haline getirmek için inşaat yapıldığının belirlendiğini bildirdi. Buna göre Hıdırlık'ta birbirine komşu 25 ve 7.3 dönümlük narenciye bahçesi vasıflı arazilerin üzerindeki bölmelerin bir kısmının içinde yaklaşık 35 kadar ev yapıldığı bu tarımsal parsellerin tamamında hobi bahçesi tarzı çalışmaların ve inşaat faaliyetlerinin hızla sürdüğü tespit edildi. Bu arada yapılan incelemede söz konusu parsellere elektrik bağlanması için bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

BELEDİYEDEN YANLIŞ YAZI

SEFERİHİSAR Belediyesi'nin dağıtım şirketine buradaki yapının 2004 yılı öncesinde yapıldığı ve elektrik bağlanabileceği yönünde yazı verdiği ortaya çıktı. Ancak itirazlar üzerine belediye, bu yazıyı sehven verdiğini kabul ederek elektrik dağıtım şirketine bildirdi. Şirketin de buradaki elektrik aboneliğini sonlandırdığı kaydedildi.

PARÇALARA BÖLÜNÜP SATIŞ İLANI VERİLMİŞ

SEFERİHİSAR'DA son olarak Camikebir Mahallesi'ndeki Yaşar Sami Arı isimli kişiye ait 15 dönümlük narenciye bahçesinin 300'er metrekarelik parçalar halinde satışı için internete ilan verildiği tespit edildi. Şikayetler üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, arazi üzerindeki ağaçların bir kısmının söküldüğü, zeminde toprak yollar açıldığı ve parselin içinde 300-400 metrekare büyüklüğünde beton direk ve tel çitlerle ayrılmış bölümler oluşturulduğunu tespit eti. Ayrıca prefabrik bir şantiye kulübesinin yapıldığı arsa üzerindeki bu parsellere elektrik panolarının yerleştirilmeye başladığı ve mandalina ağaçlarının bir kısmının kesildiği, tarımsal parselin tamamında hobi bahçesi tarzı çalışmaların ve inşaat faaliyetlerinin hızla devam ettiği tespit edildi.

■ ERHAN GÜLENÇ